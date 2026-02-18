Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu yeniden doğdu! Domenico Tedesco ile görüştü

Fenerbahçe'de son haftalarda performansını yukarı çeken Kerem Aktürkoğlu, yeni görev bölgesinde yeniden doğdu. Hem Gençlerbirliği karşılaşmasında hem de Trabzonspor deplasmanında gol ve asistleriyle galibiyete önemli katkı sağlayan yıldız futbolcunun, teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. 'DAHA İYİ VE HAZIR HİSSEDİYORUM' Deneyimli oyuncunun, İtalyan teknik adama, 'Yeni sistem ve bu rolde devam etmek istiyorum. Kendimi çok daha iyi ve hazır hissediyorum. Teşekkür ederim' ifadelerini kullandığı belirtildi. Yeni düzende daha serbest ve ikinci forvet benzeri bir rolde görev alan Kerem'in, bu pozisyonda kendini daha etkili hissettiği ifade edildi. Milli futbolcu yarın Avrupa Ligi maçına da 11'de başlayacak. Kerem son 2 lig maçında 3 gol atarken 1 de asist yaptı. 15 GOLE KATKI SAĞLADI Kerem Aktürkoğlu, sezon başında imza attığı Fenerbahçe'de şu ana kadar 29 maçta süre aldı. Milli futbolcu, bu süreçte 9 gol ile 6 asist üretti. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 2029'da sona erecek. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro. 22.5 MİLYON EUROYA GELDİ Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için sezon başında Benfica'ya 22 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. A Milli Futbol Takımı'nda 49 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 14 gol sevinci yaşadı.