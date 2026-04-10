Fenerbahçe’de kırmızı alarm! Tam 8 futbolcu…

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde zorlu maç öncesi 8 futbolcu ile ilgili endişe hakim.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 17:36
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'a konuk olacak.

Sarı-lacivertli takımın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Marco Asensio ve İsmail Yüksek kafilede yer almadı.

F.BAHÇE'DE KIRMIZI ALARM

Fenerbahçe'de Kayserispor deplasmanı öncesi dikkat çeken bir endişe hakim durumda.

Sarı-lacivertlilerde tam 8 futbolcu, Kayserispor deplasmanında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de Semedo, Brown, Mert Müldür, Oosterwolde, Guendouzi, Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Musaba kritik maç öncesi kart ceza sınırında.

Bu 8 isimden birisi maçta kart görmesi halinde Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

PUAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK

Sarı-lacivertliler, Kayserispor deplasmanında kazanarak 4 puan fark bulunan Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan 6 haftada dikkat çeken maçlara çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de sırasıyla Kayserispor (D), Rizespor, Galatasaray (D), Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.