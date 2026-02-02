Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'de Lookman transferi neden yattı? İşte perde arkasındaki gizem telefon...

Fenerbahçe'de Lookman transferi neden yattı? İşte perde arkasındaki gizem telefon...

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, uzun süre Atalanta forması giyen Ademola Lookman için görüşmelerde bulundu. Kanarya, oyuncuyla anlaşma noktasına gelse de Lookman Atletico Madrid'e imza attı. Söz konusu transferin perde arkasında yatan detaylar da belli oldu.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 02.02.2026 07:04 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 08:01
Fenerbahçe'nin bir aydır yoğun mesai harcadığı Ademola Lookman transferi, tam imza aşamasına gelinmişken son anda iptal oldu ve yıldız oyuncu, Atletico Madrid'e gitti.

Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle 35 milyon Euro + 5 milyon Euro bonusla anlaşmıştı. Njeryalı yıldızla da senelik 8 milyon Euro maaşla el sıkışmıştı.

ATLETICO DENGELERİ BOZDU

Buna karşın son dakikalarda Atletico Madrid'in devreye girmesi tüm dengeleri değiştirdi.

Fenerbahçe, istenen banka teminatında sıkıntı yaşarken İspanyollar aynı bonservis teklifini sundu.

O süre zarfında Atalanta cephesine açılan sürpriz telefon işleri tamamen bozdu.

"BİZ ÇOK SIKINTI YAŞADIK"

Napoli'nin "Biz çok sıkıntı yaşadık. Türk takımları ile maddi konularda problem oluyor" şeklindeki telefonu Lookman'ın rotasını değiştirdi.

SIMEONE İKNA ETTİ

Teknik direktör Simeone'nin de görüntülü olarak görüştüğü hücum oyuncusu daha az maaşla Atletico Madrid'e yelken açtı.

Öte yandan İspanyol basını Lookman'ın, daha düşük maaşla Atletico Madrid'i tercih ettiğini yazarken "Raspadori'nin ayrılmasıyla zayıflayan hücum hattına çok ihtiyaç duyulan ateş gücünü sağlayacak" yorumunu yaptı.

Sezonun ilk yarısında toplam 19 karşılaşmaya çıkan Lookman 3 gol atıp 2 kez de asist kaydetti.