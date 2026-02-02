Trend
Galeri
Trend Spor
Fenerbahçe'de Lookman transferi neden yattı? İşte perde arkasındaki gizem telefon...
Fenerbahçe'de Lookman transferi neden yattı? İşte perde arkasındaki gizem telefon...
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, uzun süre Atalanta forması giyen Ademola Lookman için görüşmelerde bulundu. Kanarya, oyuncuyla anlaşma noktasına gelse de Lookman Atletico Madrid'e imza attı. Söz konusu transferin perde arkasında yatan detaylar da belli oldu.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 07:04
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 08:01