Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Marco Asensio kararı! Galatasaray derbisi için 2 ayrı plan

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Galatasaray derbisi için 2 ayrı plan

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde, Marco Asensio ile ilgili 2 ayrı plan hazırlandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.04.2026 19:52
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de tüm gözler Galatasaray ile oynanacak derbiye çevrildi.

Sarı-lacivertli takımda İspanyol on numaranın, derbide hazır olması için adeta seferberlik ilan edildi.

Marco Asensio'nun normal şartlarda derbide forma giymesinin zor olduğu ancak tüm imkanların zorlandığı belirtildi.

OYNAMAK İSTİYOR

Marco Asensio'nun derbinin öneminin farkında olduğu ve oynamak istediği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio ile ilgili net kararın maç saatinde verileceği vurgulandı.

Marco Asensio'nun ilk 11'e girememesi durumunda hamle oyuncusu olarak kullanılacağı aktarıldı.

2 PLAN YAPILDI

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve kurmaylarının, Marco Asensio için iki plan yaptığı belirtildi.

Milliyet'in haberine göre; Marco Asensio'nun ilk 11'de başlaması halinde en uçta Anderson Talisca'nın görev alacağı kaydedildi.

İspanyol futbolcu ile ilgili ikinci planın son yarım saate skor ne olursa olsun oyunda olması olduğu aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin önde olması halinde Asensio ile skoru koruyacağı, gol lazımsa da sonuç arayacağı belirtildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARCO ASENSİO #GALATASARAY #FENERBAHÇE #SÜPER LİG #DOMENİCO TEDESCO