Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Marco Asensio kendini buldu! Trabzon’da dikkat çekti

Fenerbahçe’de Marco Asensio kendini buldu! Trabzon’da dikkat çekti

Süper Lig'in 22. haftasındaki Trabzonspor – Fenerbahçe maçında Marco Asensio ön plana çıktı. İspanyol on numara, dev maça damga vurdu.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 21:47 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 21:48
Fenerbahçe’de Marco Asensio kendini buldu! Trabzon’da dikkat çekti

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçta Marco Asensio'nun performansı ön plana çıktı.

Fenerbahçe’de Marco Asensio kendini buldu! Trabzon’da dikkat çekti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor deplasmanında Marco Asensio'ya sağ kanatta görev verdi.

Fenerbahçe’de Marco Asensio kendini buldu! Trabzon’da dikkat çekti

Fenerbahçe'de Marco Asensio, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golünde asisti yapan isim oldu.

Fenerbahçe’de Marco Asensio kendini buldu! Trabzon’da dikkat çekti

48'DE SAHNEYE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, Trabzonspor deplasmanında 48'inci dakikada ise gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’de Marco Asensio kendini buldu! Trabzon’da dikkat çekti

Marco Asensio, Süper Lig'de forma şansı bulduğu son 3 maçta 4 kez skor katkısı vermiş oldu.

Fenerbahçe’de Marco Asensio kendini buldu! Trabzon’da dikkat çekti

18 GOL KATKISI

İspanyol on numara, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 18 gole doğrudan etki etti.

Fenerbahçe’de Marco Asensio kendini buldu! Trabzon’da dikkat çekti

Trabzonspor deplasmanındaki performansıyla birlikte Marco Asensio, 10 gol ile 8 asist üretti.

Fenerbahçe’de Marco Asensio kendini buldu! Trabzon’da dikkat çekti

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio'nun sözleşmesi 2028'de sona erecek.