Fenerbahçe’de Marco Asensio kendini buldu! Trabzon’da dikkat çekti

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçta Marco Asensio'nun performansı ön plana çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor deplasmanında Marco Asensio'ya sağ kanatta görev verdi. Fenerbahçe'de Marco Asensio, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golünde asisti yapan isim oldu. 48'DE SAHNEYE ÇIKTI Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, Trabzonspor deplasmanında 48'inci dakikada ise gol sevinci yaşadı. Marco Asensio, Süper Lig'de forma şansı bulduğu son 3 maçta 4 kez skor katkısı vermiş oldu. 18 GOL KATKISI İspanyol on numara, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 18 gole doğrudan etki etti. Trabzonspor deplasmanındaki performansıyla birlikte Marco Asensio, 10 gol ile 8 asist üretti. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio'nun sözleşmesi 2028'de sona erecek.