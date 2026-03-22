Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

Fenerbahçe'nin maestrosu Marco Asensio, LaLiga takımlarının radarına girdi. Bu sezon 13 gol ve 13 asistle kariyer dönemini geçiren Matador, ülkesinde paylaşılamıyor. İSPANYA'DAN BÜYÜK İLGİ Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal skorer bir orta saha arayışında rotayı 30 yaşındaki oyuncuya çevirdi. İspanyol kulüplerinin, Asensio'yu sezon sonuna kadar yakından izlemeyi planladığı öğrenildi. Özellikle Villarreal'in, Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. YÖNETİM SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR 7.5 milyon euroya kadroya katılan takımın en önemli parçası olarak görülen Matador'u yönetim, şimdilik satmayı düşünmüyor. Ancak 25-30 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin değerlendireceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bunun dışındaki tüm teklifleri doğrudan geri çevireceği öğrenildi. DÜNYA KUPASI UMUDU İstanbul'da mutlu olan Asensio, milli arada İspanya'dan davet alamasa da yaz aylarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası kadrosunda bulunabilmek için umudunu koruyor. 30 yaşındaki on numaranın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe, Marco Asensio transferi için Paris Saint Germain'e 7 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.