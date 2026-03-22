Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Marco Asensio ülkesinden takımların kıskacı altında. Sarı-lacivertliler, İspanyol yıldız için istediği bonservisi belirledi.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 22.03.2026 07:26
Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

Fenerbahçe'nin maestrosu Marco Asensio, LaLiga takımlarının radarına girdi.

Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

Bu sezon 13 gol ve 13 asistle kariyer dönemini geçiren Matador, ülkesinde paylaşılamıyor.

Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

İSPANYA'DAN BÜYÜK İLGİ

Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal skorer bir orta saha arayışında rotayı 30 yaşındaki oyuncuya çevirdi.

Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

İspanyol kulüplerinin, Asensio'yu sezon sonuna kadar yakından izlemeyi planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

Özellikle Villarreal'in, Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

YÖNETİM SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

7.5 milyon euroya kadroya katılan takımın en önemli parçası olarak görülen Matador'u yönetim, şimdilik satmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

Ancak 25-30 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin değerlendireceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

Sarı-lacivertlilerin bunun dışındaki tüm teklifleri doğrudan geri çevireceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

DÜNYA KUPASI UMUDU

İstanbul'da mutlu olan Asensio, milli arada İspanya'dan davet alamasa da yaz aylarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası kadrosunda bulunabilmek için umudunu koruyor.

Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

30 yaşındaki on numaranın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de Marco Asensio’ya 3 talip birden! İşte istenen bonservis

Fenerbahçe, Marco Asensio transferi için Paris Saint Germain'e 7 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.