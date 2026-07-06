Fenerbahçe’de Mason Greenwood satrancı! Yeni teklif kararı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Mason Greenwood için İtalya'dan yeni bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin en ciddi rakibi konumundaki Roma, İngiliz yıldız için Marsilya'ya 45 milyon Euro'luk resmi teklifini iletti. Fransız ekibinin ise bonservis bedelinde 50 milyon Euro talebinden geri adım atmadığı öğrenildi. YAPILAN TEKLİF GÜNCELLENECEK Fenerbahçe daha önce bonuslarla birlikte 40 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunarken, yönetimin kısa süre içerisinde bunu güncellemesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin de Roma ile aynı seviyeye çıkarak Marsilya'ya 45 milyon Euro'luk rakamla gideceği belirtildi. Transfer sürecindeki en önemli ayrıntılardan biri ise Greenwood'un tercihi oldu. FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR İngiliz futbolcu, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor ve sarı-lacivertli formayı giymeyi istiyor. Roma'nın transferde ısrarını sürdürmesine rağmen Fenerbahçe tüm şartları zorlayarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, hem Marsilya hem de oyuncu cephesiyle temaslarını yoğun şekilde sürdürürken, önümüzdeki günlerde görüşmelerin daha da hız kazanması bekleniyor. UNITED YÜZDE 50 PAY ALACAK Temmuz 2024'te Marsilya, Greenwood için Manchester United'a 26 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre bir sonraki satıştan Manchester United yüzde 50 pay da alacak