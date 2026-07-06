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Fenerbahçe’de Mason Greenwood satrancı! Yeni teklif kararı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferi için yeniden harekete geçildi. Sarı-lacivertliler, Roma'nın da istediği İngiliz yıldız için yeni teklif yapma kararı aldı.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 05.07.2026 21:47 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 06:59
Fenerbahçe’de Mason Greenwood satrancı! Yeni teklif kararı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Mason Greenwood için İtalya'dan yeni bir hamle geldi.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood satrancı! Yeni teklif kararı

Sarı-lacivertlilerin en ciddi rakibi konumundaki Roma, İngiliz yıldız için Marsilya'ya 45 milyon Euro'luk resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood satrancı! Yeni teklif kararı

Fransız ekibinin ise bonservis bedelinde 50 milyon Euro talebinden geri adım atmadığı öğrenildi.

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Fenerbahçe’de Mason Greenwood satrancı! Yeni teklif kararı

YAPILAN TEKLİF GÜNCELLENECEK

Fenerbahçe daha önce bonuslarla birlikte 40 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunarken, yönetimin kısa süre içerisinde bunu güncellemesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood satrancı! Yeni teklif kararı

Sarı-lacivertlilerin de Roma ile aynı seviyeye çıkarak Marsilya'ya 45 milyon Euro'luk rakamla gideceği belirtildi.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood satrancı! Yeni teklif kararı

Transfer sürecindeki en önemli ayrıntılardan biri ise Greenwood'un tercihi oldu.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood satrancı! Yeni teklif kararı

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

İngiliz futbolcu, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor ve sarı-lacivertli formayı giymeyi istiyor.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood satrancı! Yeni teklif kararı

Roma'nın transferde ısrarını sürdürmesine rağmen Fenerbahçe tüm şartları zorlayarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood satrancı! Yeni teklif kararı

Sarı-lacivertliler, hem Marsilya hem de oyuncu cephesiyle temaslarını yoğun şekilde sürdürürken, önümüzdeki günlerde görüşmelerin daha da hız kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood satrancı! Yeni teklif kararı

UNITED YÜZDE 50 PAY ALACAK

Temmuz 2024'te Marsilya, Greenwood için Manchester United'a 26 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood satrancı! Yeni teklif kararı

İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre bir sonraki satıştan Manchester United yüzde 50 pay da alacak

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD #TRANSFER