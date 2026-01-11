Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'nin performansı Avrupa'yı salladı! "Rüya gibi başlangıç"

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'nin performansı Avrupa'yı salladı! "Rüya gibi başlangıç"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendozui, Süper Kupa finalinde Galatasaray'a attığı golle şampiyonluğun mimarlarından oldu. Fransız yıldızın performansı, Avrupa basınında geniş yankı buldu. İşte Guendouzi için kullanılan ifadeler...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 11.01.2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:50
Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’nin performansı Avrupa’yı salladı! Rüya gibi başlangıç

Fenerbahçe, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin hafta içinde transfer ettiği Matteo Guendouzi, karşılaşmanın açılış golünü kaydetti.

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’nin performansı Avrupa’yı salladı! Rüya gibi başlangıç

Fransız yıldız, mücadelenin ardından karşılaşmanın oyuncusu seçilirken, Guendouzi'nin performansı Avrupa basınında geniş yer buldu.

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’nin performansı Avrupa’yı salladı! Rüya gibi başlangıç

"ANINDA PARLADI"

La Gazetta della Sport'taki haberde ise Guendouzi'nin golü için, "Guendouzi, Türkiye'de anında parladı. Derbideki golü muhteşemdi." yorumu yapıldı.

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’nin performansı Avrupa’yı salladı! Rüya gibi başlangıç

Sky Sports haberinde 26 yaşındaki futbolcu için şu ifadelere yer verdi, "Matteo Guendouzi, Türkiye'deki ilk maçında dikkatleri üzerine çekti. Bu hafta Fenerbahçe'ye transfer olan eski Lazio oyuncusu, Galatasaray'a karşı oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan derbide ilk maçına çıktı. İlk 11'de başlayan Guendouzi, açılış golünü attı ve kupayı kaldırdı."

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’nin performansı Avrupa’yı salladı! Rüya gibi başlangıç

"YENİ TRANSFER İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI"

BILD: Yeni transfer, ilk maçında golü attı. Kış transfer döneminde Lazio'dan 28 milyon euro karşılığında transfer olan Matteo Guendouzi, Asensio'nun ortasından seken topu fırsat bilerek ceza sahası kenarından yaptığı alçak şutla skoru 1-0'a getirdi.

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’nin performansı Avrupa’yı salladı! Rüya gibi başlangıç

"HEMEN UYUM SAĞLADI"

L'EQUIPE: Perşembe günü yaklaşık 30 milyon Euro karşılığında Lazio'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mattéo Guendouzi, yeni takımına hemen uyum sağladı.

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’nin performansı Avrupa’yı salladı! Rüya gibi başlangıç

Yeni kulübüyle ilk maçına çıktığı Cumartesi günü Galatasaray'a karşı oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 28. dakikada ceza sahası kenarından yaptığı alçak şutla golü kaydetti. Guendouzi'nin golü Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetine katkıda bulundu. İkinci golü ise eski PSG oyuncusu Marco Asensio'nun asistıyla Jayden Oosterwolde kaydetti.

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’nin performansı Avrupa’yı salladı! Rüya gibi başlangıç

"GUENDOUZI'NIN ÇILGIN HAFTASI"

"Lazio'ya veda, Fenerbahçe'ye rekor transfer, Galatasaray derbisinde gol: Matteo Guendouzi'nin çılgın haftası." ifadeleri de kullanıdı.

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’nin performansı Avrupa’yı salladı! Rüya gibi başlangıç

"SON DARBEYİ VURDU"

MARCA: Eski Mallorca, Espanyol, Real Madrid ve Paris Saint-Germain oyuncusu Marco Asensio, Fenerbahçe'yi Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı oynanan derbi maçında (0-2) zafere taşıdı. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Sané ve Icardi ile maça başlayan ancak Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Osimhen'in yokluğunu derinden hisseden Galatasaray'a 48. dakikada son darbeyi vurdu.

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’nin performansı Avrupa’yı salladı! Rüya gibi başlangıç

Sportsmediaset'teki haberde Fransız futbolcu için, "Guendouzi Fenerbahçe'de rüya gibi bir başlangıç yaptı: Galatasaray'a karşı gol ve bir kupa. Guendouzi, Lazio'yla oynadığı son maçtan üç gün sonra, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yendiği Türkiye Süper Kupası maçında ilk golü attı." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’nin performansı Avrupa’yı salladı! Rüya gibi başlangıç

Corriere della Sport ise Guendouzi'nin ilk maçındaki performansına ilişkin, "Ceza sahası kenarından gelen sert bir şut ve durdurulamaz bir top. Matteo Guendouzi, Fenerbahçe taraftarlarına kendini böyle tanıttı. Eski Lazio orta saha oyuncusu, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında 28. dakikada attığı güzel golle maçın kilidini açtı." denildi.

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’nin performansı Avrupa’yı salladı! Rüya gibi başlangıç

"RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ"

TUTTOMERCATO: Matteo Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla rüya gibi bir başlangıç yaptı . Sadece üç gün önce, Fransız orta saha oyuncusu, Lazio formasıyla Olimpico'daki son maçına çıkmaya hazırlanıyordu. Takımına duygusal bir veda etmişti. Ancak bu akşam Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında derbide golü buldu ve Türkiye'nin ilgi odağı oldu.