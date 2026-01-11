Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'nin performansı Avrupa'yı salladı! "Rüya gibi başlangıç"

"RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ"

TUTTOMERCATO: Matteo Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla rüya gibi bir başlangıç yaptı . Sadece üç gün önce, Fransız orta saha oyuncusu, Lazio formasıyla Olimpico'daki son maçına çıkmaya hazırlanıyordu. Takımına duygusal bir veda etmişti. Ancak bu akşam Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında derbide golü buldu ve Türkiye'nin ilgi odağı oldu.