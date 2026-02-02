Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’ye su fırlatıldı! Serdar Dursun araya girdi

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’ye su fırlatıldı! Serdar Dursun araya girdi

Süper Lig'in 20. haftasındaki Kocaelispor – Fenerbahçe maçında ilk yarının son anlarında saha karıştı. Tribünlerden Fenerbahçeli futbolculara yabancı maddeler fırlatıldı, Serdar Dursun araya girdi.

Giriş Tarihi: 02.02.2026 21:32
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kocaeli'de oynanan maça iki takım taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Kocaeli'deki maçta gol perdesini açan isim Matteo Guendouzi oldu. 45+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Matteo Guendouzi'nin şık vuruşunda top ağlara gitti.

Fenerbahçeli futbolcular golün ardından saha kenarına doğru giderek kutlama yapmaya başladı.

ÇOK SAYIDA YABANCI MADDE ATILDI

Bu sırada sarılan Fenerbahçeli futbolcuların olduğu bölgeye çok sayıda yabancı madde atıldı.

Atılan yabancı maddeler arasında yer alan bir su şişesi Matteo Guendouzi ile Anthony Musaba'nın kafasına isabet etti.

Hem Guendouzi hem de Musaba acı içerisinde kendilerini yere bıraktı.

SKRINIAR'DAN 'AĞLAMAYIN' İŞARETİ

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Guendouzi'nin yanına gittikten sonra tribünlere döndü ve 'ağlamayın' işareti yaptı.

Bu sırada Marco Asensio ile Jayden Oosterwolde tribünlere, 'atmaya devam edin' işaretinde bulundu.

SERDAR DURSUN ARAYA GİRDİ

Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun ısınma çalışmalarını sürdürdüğü sırada yanında olan olayların ardından Fenerbahçeli futbolcuları bölgeden uzaklaştırdı.

Öte yandan Kocaelispor'da Linetty, gole sevinmek için takım arkadaşlarının yanına doğru koşan Edson Alvarez'e yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

KIRMIZI ÇIKTI

Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç ise hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.