Fenerbahçe’de Milan Skriniar şoku! Devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Nottingham Forest maçına ilk 11'de başladı. SARI KART GÖRDÜ Fenerbahçe'de Milan Skriniar, maçın henüz erken dakikalarında sarı kartla cezalandırıldı. Hudson-Odoi'ye faul yapan Milan Skriniar, Sandro Scharer tarafından sarı kart gördü. SAKATLIK YAŞADI Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, 24'üncü dakikada sağ kasığından sakatlık yaşadı. Milan Skriniar için sağlık ekipleri oyun alanına geldi ve tedavi uyguladı ancak kenara değişiklik işareti yapıldı. Fenerbahçe'de sakatlanan Milan Skriniar, kenara gelmek zorunda kaldı. ÇAĞLAR OYUNA GİRDİ Sarı-lacivertli takımda sakatlık yaşayan Milan Skriniar yerine oyuna Çağlar Söyüncü dahil oldu. 31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe'de 35 müsabakada forma şansı buldu. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029'da bitecek Milan Skriniar'ın güncel piyasa değeri 11 milyon euro.