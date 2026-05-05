Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

Fenerbahçe'de başkan adayları, gerçekleştirilecek seçim öncesi transfer çalışmalarına başladı. Mohamed Salah ile Rafael Leao'nun başkan adayları tarafından seçim kozu olarak düşünüldüğü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 13:07
Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

Fenerbahçe camiası, tamamen 6-7 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurula odaklanmış durumda.

Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylığını koydu. Aziz Yıldırım'ın yapacağı açıklama sabırsızlıkla bekleniyor. Başkan adayları, projelerini duyurmaya başladı. Zaman zaman birbirlerine yönelik sert çıkışları da oluyor.

Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

Diğer yandan, seçim öncesine kadar dünyaca önemli yıldızları ikna etmek adına transfer çalışmaları da yürütülüyor. Başkan adaylarının hedefi, kongre öncesine kadar taraftarı heyecanlandıracak en az 1 isimle söz kesip bunu duyurmak.

Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

HAKAN SAFİ'NİN HAYALİ LEAO

Fanatik'in haberine göre; Hakan Safi'nin hayalinin, Rafael Leao'ya çubuklu formayı giydirmek olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

Portekizli hücum oyuncusu Milan'da çok mutsuz ve sezon bitiminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

Safi'nin, 26 yaşındaki yıldız için bizzat girişimlerde bulunduğu ve hem oyuncu hem de Milan ile görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

Rafael Leao'nun adı Galatasaray ile de anılıyor. Ali Koç döneminde yöneticiyken Osimhen'i ezeli rakibinin elinden kapamayan Hakan Safi, bu kez erken davranmak istiyor.

Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

MEHMET ALİ AYDINLAR'IN HEDEFİ SALAH

Kesenin ağzı açılacak Mehmet Ali Aydınlar, Bayern Münih'te kiralık forma giyen Chelsea'li Nicolas Jackson için kolları sıvamıştı.

Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

Mehmet Ali Aydınlar'ın asıl hedefinin ise Mohamed Salah olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

Mısırlı yıldız, sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte, adını tarihine altın harflerle yazdırdığı Liverpool'dan ayrılacak.

Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

Suudi ekiplerinin servet dökmeye hazır olduğu 33 yaşındaki kanat oyuncusu için Aydınlar'ın da kesenin ağzını açacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de Mohamed Salah ve Rafael Leao hedefi! Adaylar seçim için gaza bastı

Öte yandan Barış Göktürk'ün de önümüzdeki günlerde söz kestiği önemli isimleri açıklama hazırlığında olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MOHAMED SALAH #TRANSFER