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Fenerbahçe’de Nathan Ake transferinin perde arkası! O isim referans oldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Hollandalı stoper Nathan Ake transferini açıkladı. 31 yaşındaki stoperin, sarı-lacivertli takıma transferinde yaşanan sürecin ayrıntıları belli oldu.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 04.07.2026 23:03 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 07:05
Fenerbahçe’de Nathan Ake transferinin perde arkası! O isim referans oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin sarı-lacivertli takımı tercih etme sürecinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de Nathan Ake transferinin perde arkası! O isim referans oldu

Savunma hattını Hollandalı stoperle güçlendiren sarı-lacivertlilerde transferin perde arkasında Dirk Kuyt ve kaleci Ederson'un önemli rol oynadığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Nathan Ake transferinin perde arkası! O isim referans oldu

İLK OLARAK KUYT'I ARADI

31 yaşındaki oyuncunun, ilk teklifi aldıktan sonra bilgi için hemen İsmail Kartal'ın teknik ekibinde yer alan vatandaşı Dirk Kuyt'ı aradığı öğrenildi.

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Fenerbahçe’de Nathan Ake transferinin perde arkası! O isim referans oldu

Hollandalı efsanenin, Ake'ye hem kulüp hem de İstanbul hakkında son derece olumlu referans verdiği belirtildi.

Fenerbahçe’de Nathan Ake transferinin perde arkası! O isim referans oldu

"BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNME"

Kuyt'ın, Ake'ye Fenerbahçe sorusu hakkında, "Bir saniye bile düşünme. Çok büyük, harika bir takım. Taraftara da hayran kalacaksın" cevabını ilettiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Nathan Ake transferinin perde arkası! O isim referans oldu

Deneyimli savunmacının ayrıca Manchester City'den takım arkadaşı olan Ederson ile de fikir alışverişinde bulunduğu, aldığı olumlu geri dönüşlerin ardından Fenerbahçe'ye imza atma kararı verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe’de Nathan Ake transferinin perde arkası! O isim referans oldu

AVUSTURYA KAMPINA KATILMASI BEKLENİYOR

Bu arada Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda son 32 turuna kadar gelip elenen tecrübeli futbolcunun, kısa bir tatilin ardından Avusturya kampına katılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Nathan Ake transferinin perde arkası! O isim referans oldu

Yönetim, 21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmasına tam kadro çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’de Nathan Ake transferinin perde arkası! O isim referans oldu

SENELİK 6 MİLYON EURO ALACAK

Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza atan Nathan Ake, senelik 6 milyon Euro maaş alacak.

Fenerbahçe’de Nathan Ake transferinin perde arkası! O isim referans oldu

İngiliz basınına göre 31 yaşındaki tecrübeli stoperin bonservisi için Manchester City'ye 10 milyon Euro bonservis ödenecek.

Fenerbahçe’de Nathan Ake transferinin perde arkası! O isim referans oldu

Nathan Ake, geçen sezon 32 maçta toplam 1644 dakika oynadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #NATHAN AKE #EDERSON #TRANSFER