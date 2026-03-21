Fenerbahçe’de N’Golo Kante herkesi şaşırttı!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, fiziksel verilerde konuşulanın aksine birinci sırada yer alıyor.

Giriş Tarihi: 21.03.2026 13:34
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Kante, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ittihad'tan transfer olmuş ve ilk maçlarında performansı nedeniyle eleştirilmişti

Fiziksel durumunun eskisi kadar iyi olmadığı iddia edilen 34 yaşındaki N'Golo Kante, fiziksel verilerde konuşulanın aksine birinci sırada yer alıyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Tecrübeli orta saha, 90 dakika başına toplam kat edilen mesafe ve yüksek şiddetli koşuyla kat edilen mesafe metriklerinde Fenerbahçe'nin en iyisi oldu.

Onu milli yıldız İsmail Yüksek takip etti. Fiziksel yönden güçlü gözüken Sidiki Cherif'in ise listede sondan 3. sırada olması dikkat çekti.

Fransız futbolcu, Fenerbahçe'ye devre arasında Al Ittihad'tan transfer edilmişti.