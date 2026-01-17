Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de N’Golo Kante krizi! Pazarlık kızıştı...

Fenerbahçe’de N’Golo Kante krizi! Pazarlık kızıştı...

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği N'Golo Kante'de Al Ittihad cephesi işi yokuşa sürdü. Al Ittihad'ın Fenerbahçe'den talep ettiği bonservis bedeli belli oldu.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 17.01.2026 07:05 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 07:06
Fenerbahçe’de N’Golo Kante krizi! Pazarlık kızıştı...

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante için yürüttüğü transfer görüşmelerinde ısrarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante krizi! Pazarlık kızıştı...

Sarı-lacivertlilerde yönetim, deneyimli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlarken sürecin tamamlanması için Al Ittihad'in onayı bekleniyor.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante krizi! Pazarlık kızıştı...

Fransız oyuncuyu sembolik bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ikinci kez Suudi Arabistan'a çıkarma yaptı ancak beklenmedik bir tavırla karşılaştı.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante krizi! Pazarlık kızıştı...

"BIRAKMAK İSTEMİYORUM"

Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun "Kante'yi bırakmak istemiyorum. Ancak daha iyisini alacaksanız gidebilir" diyerek işi yokuşa sürmesi sonrası Al Ittihad, oyuncuyu bonservissiz bırakmayacaklarını bildirdi.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante krizi! Pazarlık kızıştı...

Al Ittihad, N'Golo Kante transferi için 15 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante krizi! Pazarlık kızıştı...

Fransız orta sahanın transferinde para ödemek istemeyen Fenerbahçe cephesi ise karşı tarafla sıkı pazarlıklarına devam ediyor.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante krizi! Pazarlık kızıştı...

TARAFTARLAR GÜZEL HABERİ BEKLİYOR

Suudi Arabistan temsilcisinin 28 milyon euro net maaş ve 4 milyon euro bonus içeren sözleşme uzatma teklifini reddeden N'Golo Kante, Avrupa'ya dönmek istediği için Fenerbahçe ile anlaştı.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante krizi! Pazarlık kızıştı...

8 milyon euroluk maaşla 2.5 yıllık imza atmaya hazır olan 34 yaşındaki oyuncu, kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante krizi! Pazarlık kızıştı...

Taraftarların büyük bir heyecana kapıldığı transferi bitirmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncuyu en kısa sürede İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante krizi! Pazarlık kızıştı...

Al Ittihad ile 101 maçta 9 gol ve 10 asist kaydeden N'Golo Kante, 65 karşılaşmada formasını giydiği Fransa Milli Takımı'nda ise 2 kez ağları havalandırdı.