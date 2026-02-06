Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de N’Golo Kante’den 14 milyon TL’lik umut desteği!

Sahadaki performansı kadar, mütevazı kişiliği ve yardımseverliğiyle de öne çıkan N'Golo Kante'nin Fenerbahçe günleri resmen başladı...

Giriş Tarihi: 06.02.2026 07:17
Önceki gece İstanbul'a inen Fransız orta saha, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atarken kulübün başlattığı "Geleceğe Umut" projesine de katıldı.

Chelsea'de oynadığı dönemde futbolculara kesilen cezalar yardım kampanyalarında kullanıldığı için bilerek idmanlara 1 dakika geç çıkan ve ceza ödeyen futbolcu, sarı-lacivertlilerin projesine 275 bin Euro yani 14 milyon TL'lik katkı vermiş oldu.

Yarım sezon için 5.5 milyon, gelecek iki yılda 11'er milyondan 22 milyon olmak üzere 27.5 milyon Euro kazanacak 34 yaşındaki yıldızın maaşının yüzde 1'i 275 bin Euro yani 14 milyon TL'ye denk geliyor.

Kante önceki gece imzayı atarken projeye verdiği desteği üzerinde "Hope fort he future %1" (Geleceğe Umut için yüzde 1) yazılı forma ile gösterdi.

"CUMHURBAŞKANI BAŞKA KULÜP OLSA YİNE YAPARDI"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde katıldığı 'Kütüphane Sohbetleri'nde programda Fenerbahçe'nin Kante transferinde sorunları çözen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her kulübe farklı süreçlerde destek olduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan konuyla ilgili şunları kaydetti: "Bu ne ilk, ne son. Bir kere Türkiye'de sporcu bir Cumhurbaşkanı var. Kendisi 10 seneden fazla amatör futbol oynamış, Fenerbahçe'den transfer teklifi almış, direkten dönmüş. Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanına çok ciddi falsoları oldu ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir. İşte Galatasaray'ın stadını yapmıştır, Beşiktaş'ın bir şeyini yapmıştır. Zaten sorduğun zaman söylerler, sormadan kolay kolay söylemezler. Cumhurbaşkanı, bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı."

GUENDOUZI İLE BÜYÜK BULUŞMA

N'Golo Kante dün sabah Samandıra'ya gitti, tesisleri gezdi, arkadaşlarıyla tanıştı. Fransa Milli Takımı'nda bir kez birlikte forma giydiği Guendouzi ile hasret giderdi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'DE

Havalimanında coşkulu bir şekilde karşılanan Kante'ye dün de Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarların sevgisi vardı.

Fransız oyuncu yeni takımına Erzurumspor FK ile oynanan kupa maçında tribünden destek verdi. Ligdeki Gençlerbirliği maçında sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, UEFA'ya verilen yeni Avrupa Ligi listesine kurallar gereği yazılacak 3 kişiden biri oldu.