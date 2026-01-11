Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Rodrigo Becao’ya yeni talip! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Rodrigo Becao için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı stoperin transferi için görüşmelerin başladığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 19:38 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:39
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de takımda forma şansı bulamayan ve kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'dan talipleri bulunan Rodrigo Becao'ya yeni bir takımın daha ilgisinin olduğu kaydedildi.

ESPN'in haberine göre; Brezilya temsilcisi Internacional'in Fenerbahçe'den Rodrigo Becao ile ilgilendiği aktarıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Brezilya temsilcisi Internacional'in Rodrigo Becao'yu 1 yıllık kiralamak için görüşmelere başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen Rodrigo Becao, geçtiğimiz aylarda teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

SADECE 1 MAÇTA OYNADI

Rodrigo Becao bu sezon Fenerbahçe'de sadece 1 maça çıktı. Brezilyalı stoper, bu mücadelede 6 dakika sahada kaldı.

Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

8.3 MİLYON EUROYA GELDİ

Bahia altyapısında yetişen Rodrigo Becao daha sonra CSKA Moskova ve Udinese'de forma giydi.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu başında Rodrigo Becao için 8 milyon 310 bin euro bonservis bedeli ödedi.