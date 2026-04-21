Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Sidiki Cherif devam edemedi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki müsabakada Sidiki Cherif'in sakatlığı dikkat çekti. Karşılaşmanın 54. dakikasında sakatlanan Sidiki Cherif maça devam edemedi. SEKEREK KENARA GELDİ Bileğinden sakatlık yaşayan Sidiki Cherif, Konyaspor karşısında maçı tamamlayamadı. Oyun alanı içerisinde tedavi gören Sidiki Cherif ardından kenara geldi. Sarı-lacivertli takımda Sidiki Cherif'in yerine Anderson Talisca oyuna dahil oldu. 3 GOL ATTI Fenerbahçe'nin devre arasında takıma dahil ettiği Sidiki Cherif, şu ana kadar 15 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu bu süreçte 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.