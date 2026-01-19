Fenerbahçe’de şartlı veda! Ayrılık o transfere bağlı...

Alanyaspor'u deplasmanda geriden gelerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 1'e indirdi. Tedesco yönetimindeki Kanarya'da transfer çalışmaları da tam gaz sürerken, bir diğer yandan ayrılacak oyunculara dair yeni gelişmeler yaşanıyor. EN-NESYRI YOLCU Sarı-lacivertliler, geldiği günden bu yana performansı tartışma konusu olan En-Nesyri ile yollarını ayrıma kararı almıştı. Faslı yıldıa, İngiltere Premier Lig'in köklü ekipleri Nottingham Forest ve Everton talip oldu. SICAK ÜLKEDE OYNAMAK İSTİYOR Buna karşın 28 yaşındaki santrfor, soğuk bir ülkede oynamak istemediği için bu tekliflere olumsuz yaklaşmıştı. İtalya devlerinin de listesine giren En-Nesyri için sıcak bir gelişme daha ortaya çıktı. O TRANSFERLER OLURSA TEKLİF GELECEK A Spor'un haberine, tecrübeli golcüye ilgisi bulunan Napoli'nin Lucca ve Noa Lang ile yollarını ayırırsa Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletecek. Napoli, Youssef En-Nesyri'yi kiralık olarak transfer etmeyi planlarken, hem Fenerbahçe hem de Faslı yıldız satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını talep ediyor. 77 MAÇA ÇIKTI Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla toplam 77 maça çıktı ve 38 gol 8 asistlik performans sergiledi. Faslı yıldız, ülkesi adına da 92 müsabakada görev aldı ve 25 kez fileleri havalandırdı.