Fenerbahçe’de sessiz sedasız ayrılık! Danimarka’ya gitti

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve seçim kararı alan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar hız kesmiyor. Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Tarık Çetin ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerde dikkat çeken bir ayrılık yaşandığı öğrenildi. EMRE MOR VEDA ETTİ Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Emre Mor'un takımdan ayrıldığı belirtildi. Emre Mor'un Danimarka'ya gittiği vurgulandı. BU SEZON OYNAMADI Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe'de hiçbir maçta forma giymedi. Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Emre Mor boşa çıktı. 28 yaşındaki sağ kanat, Danimarka'da dünyaya gelmişti. DANİMARKA'DA FUTBOLA BAŞLADI Lyngby altyapısında futbola başlayan Emre Mor daha sonra Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos, Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Fenerbahçe formaları giydi. A Milli Futbol Takımı'nda 15 kez şans bulan Emre Mor, 1 gol sevinci yaşadı.