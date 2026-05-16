Fenerbahçe'de sessiz sedasız ayrılık! Danimarka'ya gitti

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından gözler seçime ve kadro planlamasına çevrildi. Tarık Çetin ile sözleşme uzatan Fenerbahçe'de sessiz sedasız bir ayrılık yaşandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 17:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 17:39
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve seçim kararı alan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar hız kesmiyor.

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Tarık Çetin ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerde dikkat çeken bir ayrılık yaşandığı öğrenildi.

EMRE MOR VEDA ETTİ

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Emre Mor'un takımdan ayrıldığı belirtildi.

Emre Mor'un Danimarka'ya gittiği vurgulandı.

BU SEZON OYNAMADI

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe'de hiçbir maçta forma giymedi.

Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Emre Mor boşa çıktı.

28 yaşındaki sağ kanat, Danimarka'da dünyaya gelmişti.

DANİMARKA'DA FUTBOLA BAŞLADI

Lyngby altyapısında futbola başlayan Emre Mor daha sonra Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos, Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Fenerbahçe formaları giydi.

A Milli Futbol Takımı'nda 15 kez şans bulan Emre Mor, 1 gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
