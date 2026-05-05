Fenerbahçe’de Sidiki Cherif ile veda kararı! Üstü çizildi

Fenerbahçe'de gözler gerçekleştirilecek seçime çevrilirken Sidiki Cherif ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Genç oyuncunun, gelecek sezon kadrosunda düşünülmediği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 09:52
Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve seçim kararı alan Fenerbahçe'de gözler takımdaki isimlerin geleceğine çevrildi.

Sarı-lacivertlilerde geldiği güden bu yana eleştirilen isimler arasında yer alan Sidiki Cherif için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Genç santrforun gelecek sezon takımda düşünülmediği kaydedildi.

TAKIMDA OLMAYACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in gelecek sezonda takımda olmayacağı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan adaylarının tamamının, yeni sezonda genç santrforu kiralık olarak göndermeyi planladığı kaydedildi.

4 GOLE ETKİ ETTİ

Sidiki Cherif, bu sezon Fenerbahçe'de 16 karşılaşmada forma şansı buldu. 19 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 3 gol ile 1 asist üretti.

Sidiki Cherif'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.

19 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

18 MİLYON EURO OPSİYONU DEVREDE

Fenerbahçe'nin 4 milyon euroluk kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in 18 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu maddesi devreye girmişti.

19 yaşındaki oyuncu daha önce Angers forması giymişti.

Hakan Kurt - Editör
