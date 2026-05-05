Fenerbahçe’de Sidiki Cherif ile veda kararı! Üstü çizildi

Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve seçim kararı alan Fenerbahçe'de gözler takımdaki isimlerin geleceğine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde geldiği güden bu yana eleştirilen isimler arasında yer alan Sidiki Cherif için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Genç santrforun gelecek sezon takımda düşünülmediği kaydedildi. TAKIMDA OLMAYACAK Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in gelecek sezonda takımda olmayacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan adaylarının tamamının, yeni sezonda genç santrforu kiralık olarak göndermeyi planladığı kaydedildi. 4 GOLE ETKİ ETTİ Sidiki Cherif, bu sezon Fenerbahçe'de 16 karşılaşmada forma şansı buldu. 19 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 3 gol ile 1 asist üretti. Sidiki Cherif'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. 19 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. 18 MİLYON EURO OPSİYONU DEVREDE Fenerbahçe'nin 4 milyon euroluk kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in 18 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu maddesi devreye girmişti. 19 yaşındaki oyuncu daha önce Angers forması giymişti.