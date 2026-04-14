Fenerbahçe’de Skriniar için kırmızı alarm! Özel program hazırlandı

Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar için adeta seferberlik ilan edildi. Slovak stoper için özel bir program hazırlandı.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 07:10
Fenerbahçe'de Milan Skriniar için kırmızı alarm verildi.

Slovak oyuncunun Cuma günü Kadıköy'de oynanacak Rizespor maçında sahaya çıkması için özel planlama yapılıyor.

KAYSERİ'DE 45 DAKİKA OYNADI

Kayserispor deplasmanında 11'de başlayan Milan Skriniar, karşılaşmanın ilk 45 dakikasında görev yaptı.

Ancak tecrübeli stoper, artan ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve devre arasında oyundan alındı.

Sağlık ekibi, Skriniar konusunda temkinli davranma kararı aldı.

MAÇ ODAKLI PROGRAM

Yıldız oyuncunun bazı antrenmanlara tedbir amaçlı katılmayacağı, daha çok maçlara odaklı bir programla sahaya çıkacağı öğrenildi.

31 yaşındaki oyuncu, sakatlığı sonrasında milli arada ülkesine gitse de sahaya çıkmamıştı.

Adductor kas yırtığı problemi bulunan oyuncunun sezon sonuna kadar çıkabileceği en yüksek sayıda maçta sahada olmak istediği, gerçek tedavisinin ise sezon bitiminde yapılacağı öğrenildi.

Süper Lig'de bu sezon 22 maçta süre alan Milan Skriniar'ın 2 golü bulunuyor.

ASENSIO'DA HEDEF RAMS PARK

Kanarya'da Marco Asensio'nun tedavi süreci sürüyor. İspanyol yıldızı Rize maçına yetiştirip en azından süre alabilmesi en büyük hedef.

Kritik maçta takımdaki yerini almak isteyen oyuncuyu yakından takip eden Domenico Tedesco, Galatasaray maçında oynamasını ise riske atmak istemiyor.

Bu nedenle Asensio'nun programı Galatasaray derbisine göre oluşturuldu.