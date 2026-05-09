Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 4 aday var! Temaslar başladı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçimde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarışması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarının teknik direktörlük görevi için düşündükleri isimler belli oldu.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 09.05.2026 07:04
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gündem ısınmaya devam ediyor.

Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olmayacağını açıkladığı, Barış Göktürk'ün ise Aziz Yıldırım'a destek kararı almasının ardından yarışın Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında geçmesi bekleniyor.

Adaylar hazırlıklarını sürdürürken belki de seçimin kaderini belirleyecek olan kritik konu, yeni sezonda takımın başında kimin olacağı…

AYKUT KOCAMAN ÖNE ÇIKIYOR

İki isim de hoca konusunda yoğun şekilde çalışıyor. Aziz Yıldırım tarafında Aykut Kocaman öne çıkıyor.

Aykut Kocaman, en son 2021'de görev aldığı Başakşehir'de 1.14 puan ortalaması elde etmişti.

Barış Göktürk'ün listesinde ise Vincenzo Montella ve Nuri Şahin var.

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başında yakaladığı 1.90 puan ortalamasıyla dikkat çekiyor.

Nuri Şahin, Başakşehir'de bu sezon 1.67 puan ortalaması yakaladı.

HAKAN SAFİ'DEN MARESCA HAMLESİ

Hakan Safi ise Guardiola'nın veliahtı olarak gösterilen Enzo Maresca'yı gözüne kestirdi.

Hakan Safi, İtalyan çalıştırıcı ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüştü.

Son olarak Chelsea'de görev yapan ve ocak ayından bu yana boşta olan 46 yaşındaki teknik adamın gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Enzo Maresca, ayrıldığı Chelsea'deki son döneminde 1.75 puan ortalaması tutturdu.

AZİZ YILDIRIM'IN ÖNCELİĞİ YERLİ VEYA TÜRKİYE'Yİ BİLEN

Aziz Yıldırım cephesinin önceliğinin yerli veya Türkiye'yi iyi bilen bir teknik adamla anlaşmak olduğu, Hakan Safi'nin ise tecrübeli bir yabancı ismi istediği ifade edildi.

Hakan Kurt - Editör
