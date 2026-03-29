Fenerbahçe'de veda kararı! Taraftarlar tepki göstermişti

Fenerbahçe'de bu sezon bekleneni veremeyen tecrübeli futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerde, tecrübeli oyuncu ile vedalaşılacağı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 29.03.2026 18:13 Güncelleme Tarihi: 29.03.2026 18:14
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için kadro planlamasına başladı.

Sarı-lacivertli takımda tecrübeli futbolcu ile ayrılık kararı alındığı kaydedildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçıran Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılacağı belirtildi.

SATIŞINA KARAR VERİLDİ

29 yaşındaki futbolcunun satışına karar verildiği öğrenildi.

Çağlar Söyüncü'nün sık sık sakatlık yaşaması nedeniyle taraftarın eleştirisine maruz kaldığı ifade edildi.

Çağlar Söyüncü için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ve yeni sezonda yola devam edilmeyeceği aktarıldı.

14 MAÇTA OYNADI

Çağlar Söyüncü, bu sezon Fenerbahçe'de 14 karşılaşmada süre aldı ve 1 asist üretti.

29 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

8.5 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'e 8 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

29 yaşındaki stoper, A Milli Futbol Takımı'nda 59 kez forma şansı buldu.