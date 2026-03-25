Fenerbahçe'de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran'dan 4 kritik hamle...

Fenerbahçe'de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran'dan 4 kritik hamle...

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve kurmayları yeni sezon için çalışmalarına şimdiden start verdi. Sarı-lacivertlilerde 4 kritik plan belirlendi. İşte ayrıntılar...

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 25.03.2026 07:12
Fenerbahçe’de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran’dan 4 kritik hamle...

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon kadro planlaması için düğmeye bastı. Sportif yapılanmada rol üstlenen Devin Özek ile gerçekleştirilen toplantıların ardından sarı-lacivertlilerin eksik bölgeleri netleşti.

Fenerbahçe’de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran’dan 4 kritik hamle...

Yönetim, mevcut kadro üzerinden yaptığı analiz doğrultusunda, takımdan ayrılacak olan futbolcuların haricinde bir liste oluşturdu.

Fenerbahçe’de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran’dan 4 kritik hamle...

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Takımdan ayrılmak isteyecek olan isimler veya sürpriz gelecek tekliflerin dışında kapsamlı bir yol haritası belirlendi.

Fenerbahçe’de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran’dan 4 kritik hamle...

Buna göre Fenerbahçe, dört kritik bölgeye kesin takviye yapılması gerektiği sonucuna vardı.

Fenerbahçe’de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran’dan 4 kritik hamle...

1. STOPER HAMLESİ

Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Milan Skriniar'ı kadroda tutmayı planlarken, sol stoper için arayışlara başladı

Fenerbahçe’de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran’dan 4 kritik hamle...

2. SOL BEKE GENÇLİK ATEŞİ

Fenerbahçe'nin bir diğer önceliği ise sol bek poziyonuna bir takviye yapmak. Yönetim, bu pozisyon için potansiyeli yüksek, gelişime açık genç bir oyuncuya yatırım yapmayı planlıyor. Kanarya cephesi, bütçesini de hazırlamış durumda.

Fenerbahçe’de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran’dan 4 kritik hamle...

3. İKİ KANADA DEV TRANSFER

Hücum hattında da önemli hamleler yolda. Her iki kanatta oynayabilen, tercihen sol ayaklı, oyun görüşü ve skor katkısı yüksek bir kanat oyuncusu listeye alındı. Bu doğrultuda Devin Özek'in scouting çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran’dan 4 kritik hamle...

4. ÖNCELİK YILDIZ GOLCÜ

Ara transfer döneminde forvet takviyesinin istenen şekilde yapılmaması nedeniyle eleştirilen yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor.

Fenerbahçe’de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran’dan 4 kritik hamle...

Sarı-lacivertliler, transfer döneminin başında yıldız bir golcü transferini bitirerek süreci uzatmak istemiyor.

Fenerbahçe’de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran’dan 4 kritik hamle...

Belirlenen mevkiler için birçok futbolcu listeye dahil olacak. Ancak şu ana kadar herhangi bir oyuncuyla resmi temas kurulmadı.

Fenerbahçe’de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran’dan 4 kritik hamle...

Fenerbahçe yetkilileri listedeki isimleri netleştirmesinin ardından ilk görüşmeler için kolları sıvayacak.

Fenerbahçe’de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran’dan 4 kritik hamle...

OPENDA VE VLAHOVIC ÖNERİSİ

An itibarıyla Fenerbahçe'ye önerilen 2 isim bulunuyor. Juventus forması giyen Lois Openda ve Dusan Vlahovic kulübe önerilen futbolcular arasında.