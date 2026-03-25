Fenerbahçe’de yol haritası belli oldu! Sadettin Saran’dan 4 kritik hamle...

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon kadro planlaması için düğmeye bastı. Sportif yapılanmada rol üstlenen Devin Özek ile gerçekleştirilen toplantıların ardından sarı-lacivertlilerin eksik bölgeleri netleşti. Yönetim, mevcut kadro üzerinden yaptığı analiz doğrultusunda, takımdan ayrılacak olan futbolcuların haricinde bir liste oluşturdu. YOL HARİTASI BELİRLENDİ Takımdan ayrılmak isteyecek olan isimler veya sürpriz gelecek tekliflerin dışında kapsamlı bir yol haritası belirlendi. Buna göre Fenerbahçe, dört kritik bölgeye kesin takviye yapılması gerektiği sonucuna vardı. 1. STOPER HAMLESİ Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Milan Skriniar'ı kadroda tutmayı planlarken, sol stoper için arayışlara başladı 2. SOL BEKE GENÇLİK ATEŞİ Fenerbahçe'nin bir diğer önceliği ise sol bek poziyonuna bir takviye yapmak. Yönetim, bu pozisyon için potansiyeli yüksek, gelişime açık genç bir oyuncuya yatırım yapmayı planlıyor. Kanarya cephesi, bütçesini de hazırlamış durumda. 3. İKİ KANADA DEV TRANSFER Hücum hattında da önemli hamleler yolda. Her iki kanatta oynayabilen, tercihen sol ayaklı, oyun görüşü ve skor katkısı yüksek bir kanat oyuncusu listeye alındı. Bu doğrultuda Devin Özek'in scouting çalışmalarına başladığı öğrenildi. 4. ÖNCELİK YILDIZ GOLCÜ Ara transfer döneminde forvet takviyesinin istenen şekilde yapılmaması nedeniyle eleştirilen yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, transfer döneminin başında yıldız bir golcü transferini bitirerek süreci uzatmak istemiyor. Belirlenen mevkiler için birçok futbolcu listeye dahil olacak. Ancak şu ana kadar herhangi bir oyuncuyla resmi temas kurulmadı. Fenerbahçe yetkilileri listedeki isimleri netleştirmesinin ardından ilk görüşmeler için kolları sıvayacak. OPENDA VE VLAHOVIC ÖNERİSİ An itibarıyla Fenerbahçe'ye önerilen 2 isim bulunuyor. Juventus forması giyen Lois Openda ve Dusan Vlahovic kulübe önerilen futbolcular arasında.