Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri piyangosu! Teklif geldi

Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde forvet transferi için gaza basıldı. Süper Lig devinde gösterdiği performansla zaman zaman taraftarın tepkisini çeken Youssef En Nesyri'ye talip çıktığı iddia edildi. A Spor'un haberine göre; Faslı santrfora sürpriz bir kulübün ilgisinin bulunduğu kaydedildi. AL SADD KANCASI Katar ekibi Al Sadd'ın Fenerbahçe forması giyen Youssef En Nesyri'yi renklerine bağlamak istediği belirtildi. Al Sadd'ın Youssef En Nesyri için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulunduğu vurgulandı. Sunulan teklifte şarta bağlı satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı ifade edildi. 9 GOLE KATKI SAĞLADI Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 25 müsabakada forma şansı buldu. 28 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 8 gol attı ve 1 asist üretti. Youssef En Nesyri'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Faslı santrforun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. 19.5 MİLYON EUROYA GELDİ Malaga'da profesyonel olan Youssef En Nesyri daha sonra Leganes ve Sevilla'da oynadı. Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında Faslı golcü için 19 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Youssef En Nesyri, Fas Milli Takımı'nda 90 mücadelede forma giydi. 28 yaşındaki golcü, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırdı.