Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri piyangosu! Teklif geldi

Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri piyangosu! Teklif geldi

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri'nin geleceği henüz netlik kazanmadı. Tecrübeli santrfora, sürpriz bir talibin çıktığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 19:56 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:57
Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri piyangosu! Teklif geldi

Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde forvet transferi için gaza basıldı.

Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri piyangosu! Teklif geldi

Süper Lig devinde gösterdiği performansla zaman zaman taraftarın tepkisini çeken Youssef En Nesyri'ye talip çıktığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri piyangosu! Teklif geldi

A Spor'un haberine göre; Faslı santrfora sürpriz bir kulübün ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri piyangosu! Teklif geldi

AL SADD KANCASI

Katar ekibi Al Sadd'ın Fenerbahçe forması giyen Youssef En Nesyri'yi renklerine bağlamak istediği belirtildi.

Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri piyangosu! Teklif geldi

Al Sadd'ın Youssef En Nesyri için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulunduğu vurgulandı.

Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri piyangosu! Teklif geldi

Sunulan teklifte şarta bağlı satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri piyangosu! Teklif geldi

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 25 müsabakada forma şansı buldu. 28 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 8 gol attı ve 1 asist üretti.

Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri piyangosu! Teklif geldi

Youssef En Nesyri'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Faslı santrforun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri piyangosu! Teklif geldi

19.5 MİLYON EUROYA GELDİ

Malaga'da profesyonel olan Youssef En Nesyri daha sonra Leganes ve Sevilla'da oynadı. Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında Faslı golcü için 19 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri piyangosu! Teklif geldi

Youssef En Nesyri, Fas Milli Takımı'nda 90 mücadelede forma giydi. 28 yaşındaki golcü, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırdı.