Fenerbahçe’den 19’luk golcü atağı! Transfer ısrarı

Fenerbahçe'de kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki santrfor için çalışmalarını hızlandırdığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 20:08 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 20:11
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin golcü transferinde sürpriz bir ismi radarına aldığı vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Fransa'da kariyerini sürdüren 19 yaşındaki santrforun transferinde harekete geçtiği aktarıldı.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Angers forması giyen Sidiki Cherif'i transfer etmek istediği belirtildi.

GİRİŞİMLER HIZLANDI

Sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif'in transferi için girişimlerini hızlandırdığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin genç golcünün transferinde ısrarcı olduğu aktarıldı.

Fransa'dan Paris FC ile İngiltere'den Crystal Palace'ın Sidiki Cherif'le ilgilendiği vurgulandı.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Sidiki Cherif, bu sezon Angers'te 20 maça çıktı. Gine asıllı Fransız santrfor, bu mücadelelerde 4 gol sevinci yaşadı.

Sidiki Cherif'in Angers ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

19 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Sidiki Cherif futbola Angers altyapısında başladı ve başka bir kulüpte forma giymedi.