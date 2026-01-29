Fenerbahçe’den 19’luk golcü atağı! Transfer ısrarı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin golcü transferinde sürpriz bir ismi radarına aldığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin Fransa'da kariyerini sürdüren 19 yaşındaki santrforun transferinde harekete geçtiği aktarıldı. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Angers forması giyen Sidiki Cherif'i transfer etmek istediği belirtildi. GİRİŞİMLER HIZLANDI Sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif'in transferi için girişimlerini hızlandırdığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin genç golcünün transferinde ısrarcı olduğu aktarıldı. Fransa'dan Paris FC ile İngiltere'den Crystal Palace'ın Sidiki Cherif'le ilgilendiği vurgulandı. 4 GOLE KATKI SAĞLADI Sidiki Cherif, bu sezon Angers'te 20 maça çıktı. Gine asıllı Fransız santrfor, bu mücadelelerde 4 gol sevinci yaşadı. Sidiki Cherif'in Angers ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 19 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Sidiki Cherif futbola Angers altyapısında başladı ve başka bir kulüpte forma giymedi.