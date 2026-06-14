Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

Fenerbahçe, sol bek rotasyonu için Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo'yu radarına aldı. Fenerbahçe, İspanyol yıldız için sözleşme teklifini hazırladı.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 14.06.2026 07:09
Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek transferinde önemli bir isme yöneldi.

Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda listenin ilk sırasına Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo yerleşti.

Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

Alman ekibinde başarılı bir sezon geçiren 30 yaşındaki İspanyol futbolcuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden yoğun ilgi bulunuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

DÖRT FARKLI TEKLİF ALDI

Kontratı Haziran 2027'ye kadar devam eden deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe dahil dört farklı teklif aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

Sarı-lacivertli yönetimin gerçekleştirdiği görüşmelerde Grimaldo'nun transfere şartlı olarak olumlu yaklaştığı belirtildi.

Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

Ancak yıldız futbolcunun önceliğinin kariyerine İspanya'da devam etmek olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

Özellikle Atletico Madrid'in oyuncuya olan ilgisi dikkat çekerken, Madrid temsilcisinin resmi teklif sunması halinde Grimaldo'nun tercihinin İspanyol ekibinden yana olması bekleniyor.

Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

3 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

Fenerbahçe'nin oyuncuya yıllık 6 milyon Euro civarında maaş teklif etmeye hazır olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

2025-26 sezonunda 46 maçta görev yapan Grimaldo, 14 gol atıp 12 de asist üretti. İspanyol yıldız, sol bekin yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

BARCELONA ÇIKIŞLI

Kariyerine Valencia altyapısında başlayan, oradan da Barcelona altyapısına geçen Grimaldo, Katalan devinin A takımında hiç forma giyemedi. 2015-16'da Benfica'ya giden ve 2023-24'e kadar Portekiz kulübünde forma terleten Grimaldo'nun, Leverkusen ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #TRANSFER