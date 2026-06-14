Fenerbahçe’den Alejandro Grimaldo operasyonu! İşte maaş ve sözleşme süresi

BARCELONA ÇIKIŞLI

Kariyerine Valencia altyapısında başlayan, oradan da Barcelona altyapısına geçen Grimaldo, Katalan devinin A takımında hiç forma giyemedi. 2015-16'da Benfica'ya giden ve 2023-24'e kadar Portekiz kulübünde forma terleten Grimaldo'nun, Leverkusen ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek.