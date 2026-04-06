Fenerbahçe’den Beşiktaş’a maç sonu göndermeli paylaşım!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 1-0'lık skorla galip geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler ilk olarak golü atan Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı. 'SONUNA KADAR HEP BERABER' Fenerbahçe'den yapılan bir diğer paylaşımda ise, 'Sonuna kadar hep beraber' denildi. Fenerbahçe'nin İngilizce hesabından yapılan paylaşımda ise, 'Beşiktaş adminin bu akşam yapacak fazla işi yok' denildi. Not much work for the Beşiktaş admin tonight. 😴 pic.twitter.com/Davpo6BZiN — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) April 5, 2026 'GAME OVER' Fenerbahçe'den yapılan bir diğer paylaşıma ise, 'Game over' başlığı atıldı. 🤷‍♂️ Game over! pic.twitter.com/6NjTGLXqKV — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 5, 2026 Öte yandan İngilizce hesabından bir paylaşım daha geldi. Sarı-lacivertlilerin hesabından Beşiktaş takım otobüsünün stadyumdan ayrıldığı anlar paylaşıldı. See you again. Mind the bridge traffic on your way back. 👋 pic.twitter.com/eokDg9pnFD — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) April 5, 2026 'Tekrar görüşmek üzere. Dönüş yolunda köprüdeki trafiğe dikkat edin' denildi.