Fenerbahçe’den Galatasaray derbisi öncesi TFF’ye Victor Osimhen başvurusu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak. Şampiyonluk yarışına doğrudan etki edecek mücadele öncesi Fenerbahçe'den çarpıcı bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, Victor Osimhen için TFF'ye başvuruda bulunacağı öne sürüldü. SERT EKİPMAN DETAYI Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Victor Osimhen'in maçlarda kullandığı sert ekipmanın oyuncular açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulunma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin, bir rapor hazırlayıp Victor Osimhen'in bu ekipmanla oynamaması için TFF'ye rapor sunacağı vurgulandı. Fenerbahçe'nin IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyallerin yer aldığı bir rapor hazırlayacağı ve TFF'ye talebini ileteceği aktarıldı. GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNADI Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası ilk maçına Gençlerbirliği deplasmanında çıktı. Nijeryalı santrforun kolundaki materyal dikkat çekti. 26 GOLE ETKİ ETTİ Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 30 müsabakada forma şansı buldu ve 19 gol ile 7 asist üretti. 27 yaşındaki santrforun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.