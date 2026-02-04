Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'den Kante sonrası iki bomba birden! Golcü ve stoper transferi de geliyor...

Fenerbahçe'den Kante sonrası iki bomba birden! Golcü ve stoper transferi de geliyor...

Fenerbahçe, Al-Ittihad'dan N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Fransız orta sahanın ardından iki bomba ismin daha peşine düştü. Golcü ve stoper transferinin de Suudi Arabistan'dan gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 04.02.2026 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 11:32
Ara transfer dönemi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, bombaları peş peşe patlamaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Al-Ittihad'tan tecrübeli orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildiren Kanarya, Fransız yıldızı bu akşam saat 21.30'da İstanbul'a getirecek.

Öte yandan stoper ve santrfor için de yoğun temaslarda bulunan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre, genç stoper Yusuf Akçiçek, Al Hilal 'den Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor.

DÖNMEK İSTİYOR

Eski takımına dönmeye hazır olan Yusuf için iki taraf arasında anlaşma görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi.

PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek bu sezon Al-Hilal formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 11 maçta süre alırken, 1 gollük skor katkısı üretti.

DARWIN NUNEZ BOMBASI

Öte yandan Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah'ın haberine göre Fenerbahçe, Al Hilal'e Darwin Nunez'in bonservisini almak için teklifte bulundu.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Haberin detaylarında ise Al Hilal'in, golcü oyuncu için Fenerbahçe'nin yaptığı bu teklifi kabul ettiği iddia edildi.

22 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Al-Hilal formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 22 karşılaşmaya çıkan Nunez, 1,487 dakika süre aldı.

PERFORMANSI

Bu süre zarfında rakip fileleri 7 kez havalandıran Uruguaylı yıldız golcü, 5 de asist katkısı üretmeyi başardı.

SÖZLEŞME DURUMU

26 yaşındaki futbolcunun, Suudi Arabistan temsilcisiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürüyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Darwin Nunez'in güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.