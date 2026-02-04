Trend
Fenerbahçe'den Kante sonrası iki bomba birden! Golcü ve stoper transferi de geliyor...
Fenerbahçe, Al-Ittihad'dan N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Fransız orta sahanın ardından iki bomba ismin daha peşine düştü. Golcü ve stoper transferinin de Suudi Arabistan'dan gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 04.02.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 11:32