Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'nin Bayern Münih forması giyen eski futbolcusu Kim Min Jae ile ilgilendiği öğrenildi. Güney Koreli stoperin, sarı-lacivertli takıma muhtemel maliyeti belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.05.2026 19:20
Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'de başkan adayları Hakan Safi ile Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

Sarı-lacivertli takımda gündeme gelen son oyuncunun Bayern Münih'ten Kim Min Jae olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesinde yer alan Kim Min Jae'nin yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı vurgulandı.

Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

SADETTİN SARAN GÖRÜŞTÜ

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer ile görüştüğü aktarıldı.

Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

Yapılan görüşmede Kim Min Jae için konuşulan bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

Güney Koreli stoperin, Bayern Münih'te yıllık 9 milyon euro garanti ücret aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

TEMSİLCİSİ İLE MASAYA OTURULDU

Kim Min Jae'nin Türkiye temsilcisinin, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin mevcut transfer komitesiyle bir araya geldiği belirtildi.

Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'yen yıllık 12 milyon euro ve başarı bonusları talep ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

Güney Koreli stoper, geride kalan sezonda Bayern Münih'te 37 maça çıktı ve 1 gol ile 1 asist üretti.

Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

BAYERN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Bayern Münih'in Kim Min Jae için gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

Kim Min Jae'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

29 yaşındaki Güney Koreli stoperin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #BAYERN MÜNİH #KİM MİN JAE #TRANSFER #AZİZ YILDIRIM #HAKAN SAFİ #SADETTİN SARAN