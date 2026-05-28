Fenerbahçe’den Kim Min Jae hamlesi! Transfer maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'de başkan adayları Hakan Safi ile Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda gündeme gelen son oyuncunun Bayern Münih'ten Kim Min Jae olduğu aktarıldı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesinde yer alan Kim Min Jae'nin yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı vurgulandı. SADETTİN SARAN GÖRÜŞTÜ TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer ile görüştüğü aktarıldı. Yapılan görüşmede Kim Min Jae için konuşulan bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu kaydedildi. Güney Koreli stoperin, Bayern Münih'te yıllık 9 milyon euro garanti ücret aldığı ifade edildi. TEMSİLCİSİ İLE MASAYA OTURULDU Kim Min Jae'nin Türkiye temsilcisinin, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin mevcut transfer komitesiyle bir araya geldiği belirtildi. Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'yen yıllık 12 milyon euro ve başarı bonusları talep ettiği vurgulandı. Güney Koreli stoper, geride kalan sezonda Bayern Münih'te 37 maça çıktı ve 1 gol ile 1 asist üretti. BAYERN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK Bayern Münih'in Kim Min Jae için gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi. Kim Min Jae'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 29 yaşındaki Güney Koreli stoperin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.