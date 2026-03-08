Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’den kırmızı kart itirazı! Ederson gelecek hafta yok

Fenerbahçe’den kırmızı kart itirazı! Ederson gelecek hafta yok

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk etti. İlk yarının son dakikasında yaşananlar dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde, Ederson cezalı duruma düştü.

Giriş Tarihi: 08.03.2026 21:17 Güncelleme Tarihi: 08.03.2026 21:26
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Kadıköy'deki maçta Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta ilk yarının son dakikasında yaşananlar ön plana çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, Matteo Guendouzi maçın 45+2'nci dakikasında Joe Mendes ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sarı-lacivertliler bu pozisyonda hakeme faul itirazlarında bulundu.

Sarı kartı bulunan Joe Mendes'in yer aldığı pozisyonda Oğuzhan Çakır oyunun devam etmesini istedi. Oğuzhan Çakır ardından maçın ilk yarısını bitiren düdüğü çaldı.

TARAFTAR TEPKİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu pozisyon sonrası Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de pozisyonun içinde bulunan Matteo Guendouzi de hakeme itirazlarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımda yedek kulübesinde yer alan İsmail Yüksek, Fred ve Mert Günok hakemlerin bulunduğu bölgeye kadar gitti.

EDERSON'A KART ÇIKTI

Fenerbahçe'de itirazlarda bulunan isimler arasında yer alan Ederson, Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli takımda kart sınırında yer alan Ederson gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de Ederson, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.