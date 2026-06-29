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Fenerbahçe'den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...
Fenerbahçe'den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği Mason Greenwood için Marsilya'ya yeni bir teklif yapacağı öğrenildi. Öte yandan İtalyan basını, İngiliz yıldızın transfer olma ihtimalini de açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.06.2026 08:50
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 10:13