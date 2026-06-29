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Fenerbahçe'den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği Mason Greenwood için Marsilya'ya yeni bir teklif yapacağı öğrenildi. Öte yandan İtalyan basını, İngiliz yıldızın transfer olma ihtimalini de açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 10:13
Fenerbahçe’den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...

İlk olarak Mallorca'dan Vedat Muriqi'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Amara Diouf ile de 5 yıllık kontrat imzalamıştı.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...

Kanat transferi için Fransa'ya yönelen Kanarya cephesi, Mason Greenwood için yeniden düğmeye bastı.

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Fenerbahçe’den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, İngiliz yıldız için Marsilya'ya yeni bir teklif sunacak.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...

Ligue 1 temsilcisi bütçe oluşturmak adına bu hafta genç yıldızı satmak istiyor. Bu nedenle Kanarya'nın harekete geçtiği aktarıldı.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...

Fransız ekibinin kurmayları, Fenerbahçe de dahil olmak üzere 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenen kulüplere bu durumu bildirdi.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...

GÜNCELLEME YAPILACAK

Son yapılan görüşmelerde Marsilya'nın beklentisinin altında bir teklif yapan sarı-lacivertliler, rakamı güncelleyerek Fransızların kapısını çalacak.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transferdeki en büyük rakibi Roma'nın da teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...

ROMA'DAN 40 MİLYON EURO

La Lazzetta dello Sport, Roma'nın Greenwood için Marsilya'ya 40 milyon euroluk bir teklif yapacağını iddia etti.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...

İngiliz yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken, geleceğine dair bir transfer yüzdesi de paylaşıldı.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...

F.BAHÇE İÇİN YÜZDE 46'LIK İHTİMAL

Greenwood'un Roma'ya transfer olma oranı %54 olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirme olasılığına ise %46'lık bir ihtimal verildi.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için yeni teklif! Transfer olma ihtimalini açıkladılar...

Manchester United altyapısından yetişen Mason Greenwood, kariyeri boyunca toplam 293 maça çıktı ve 137 gol atıp 46 asist kaydetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD