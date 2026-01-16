Fenerbahçe’den N’Golo Kante için özel tören planı!

ÖMER ÜRÜNDÜL: DOĞRU TRANSFER AMA…

"Kante, senelerdir seyrettiğim bir oyuncu… Çok önemli bir orta saha… Dinamik, pres yapan, devamlılığı olan ve ayrıca futbolu bilen bir yıldız. Sadece Arabistan'daki form durumunu net bilmiyorum. Ama savaşçı kimliğe sahip olduğu kesin. Fenerbahçe'nin orta sahayı sağlama alması bana göre doğru bir yaklaşım. Çünkü o bölgede mücadelenin yanında üretkenliğe de ihtiyaç var. Ancak Guendouzi ve Kante transferlerin her şeyi halletmez.