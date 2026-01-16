Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’den N’Golo Kante için özel tören planı!

Fenerbahçe’den N’Golo Kante için özel tören planı!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi için geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertliler, yıldız orta saha için özel tören planı hazırlıyor.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 16.01.2026 07:17
Fenerbahçe’den N’Golo Kante için özel tören planı!

Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları önceki akşam Arabistan seferinden dönmüş, ayağının tozuyla gittiği Beyoğlu Yeni Çarşı maçında taraftarın 'Kante' sorularına 'Bitti, geliyor' müjdesini vermişti…

Fenerbahçe’den N’Golo Kante için özel tören planı!

Torunoğulları, yönetici Ömer Topbaş, futbol direktörü Devin Özek ve transferlerin hukuki tarafıyla ilgilenen Berke Çelebi ile evrak işlerini bitirmek için yeniden Abu Dabi'ye uçtu.

Fenerbahçe’den N’Golo Kante için özel tören planı!

Talisca transferinden de bilindiği gibi Suudi Pro Lig yönetiminin evrak işlerinde ağır olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim tüm opsiyonları hazırladı.

Fenerbahçe’den N’Golo Kante için özel tören planı!

32 MİLYON EUROYU REDDETTİ

F.Bahçe'ye 8 milyon Euro maaşla 2.5 yıllık imza atacak Fransız, Al-Attihad'ın 28 milyon Euro net maaş ve 4 milyon Euro bonus içeren 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti.

Fenerbahçe’den N’Golo Kante için özel tören planı!

2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı formasını giymek için sarı-lacivertlilere 'Evet' diyen oyuncunun Türkiye'ye geliş rotası tek tek planlandı. Hedef evrak işleri tamamlanır tamamlanmaz Türkiye'ye gelmek.

Fenerbahçe’den N’Golo Kante için özel tören planı!

Bu akşam ya da yarın sabaha göre planlar yapılmış durumda ancak işlemler uzarsa en kötü senaryo pazar sabah önce İstanbul'a inmek ardından da aynı gün Alanya'da 20.00'de başlayacak maç için vakit kaybetmeden Antalya'ya uçmak.

Fenerbahçe’den N’Golo Kante için özel tören planı!

Futbolcu için İstanbul'a inişte şov yapılacak. İmza töreni de görkemli olacak.

Fenerbahçe’den N’Golo Kante için özel tören planı!

ÖMER ÜRÜNDÜL: DOĞRU TRANSFER AMA…

"Kante, senelerdir seyrettiğim bir oyuncu… Çok önemli bir orta saha… Dinamik, pres yapan, devamlılığı olan ve ayrıca futbolu bilen bir yıldız. Sadece Arabistan'daki form durumunu net bilmiyorum. Ama savaşçı kimliğe sahip olduğu kesin. Fenerbahçe'nin orta sahayı sağlama alması bana göre doğru bir yaklaşım. Çünkü o bölgede mücadelenin yanında üretkenliğe de ihtiyaç var. Ancak Guendouzi ve Kante transferlerin her şeyi halletmez.

Fenerbahçe’den N’Golo Kante için özel tören planı!

Fenerbahçe'deki problem kanatlarda. Nene büyük takım oyuncusu değil. Oğuz Aydın beğendiğim bir oyuncuydu ama ne yazık ki kendisine bakmadığı için fiziksel olarak büyük düşüşte. Rusya'ya veya Trabzon'a gitmek istememesi de iyice araştırılmalı. Kerem fizik açıdan eski gücünde olmadığı için adam eksiltemiyor. Sonuç olarak şunu söylüyorum; günümüz futbolunda kanat forvetleri önemli. Kanatlar çalışmadığı sürece de büyük hedeflere ulaşmak zorlaşır."

Fenerbahçe’den N’Golo Kante için özel tören planı!

2015-16'da Leicester City, 2016- 17'de Chelsea formasıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. 2024-25'te Al-İttihad ile Suudi Arabistan Ligi'nde mutlu sona ulaştı. Fransa ile 2018'de Dünya Kupası kaldırdı. 2021'de Fransa Milli Takımı ile Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.