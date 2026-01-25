Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

Fenerbahçe'de kurmaylar, Manchester City forması giyen Omar Marmoush'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde diğer aday Fisnik Asllani için Hoffenheim'ın istediği bedel ortaya çıktı. Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, orta saha ve kanat hamlelerinin ardından forvet takviyesine hız verdi. Youssef En-Nesyri'nin boşluğunu kapatmak isteyen sarı-lacivertli ekip, listesinde yer alan iki yeni futbolcu için temaslara başladı. Sarı-lacivertli yönetim, görüşmeleri eş zamanlı olarak sürdürüyor. İLK SIRADA MARMOUSH Listenin ilk sırasında Omar Marmoush bulunuyor. Fenerbahçe, Manchester City'de forması giyen Mısırlı santrforu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola'nın, 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay verdiği öğrenildi. ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR Ancak Avrupa'dan birçok takımın ilgisi bulunan Marmoush'un, transferi zor görünüyor. Fenerbahçe, bu transferde tüm şartlarını zorlayacak. Manchester City'nin, Wolverhampton'ı 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Marmoush, 6. dakikada perdeyi açtı. 45'te de yeni transfer Semenyo skoru belirledi. Marmoush, bu sezon ikinci golünü kaydetti. DİĞER ADAY ASLLANI Fenerbahçe'nin diğer adayı ise Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen Fisnik Asllani. 1.91 cm'lik boyuyla hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Kosovalı 23 yaşındaki forvet için 30 milyon Euro talep ediliyor. Yüksek bonservise rağmen sarı-lacivertliler görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncuya Bayern Münih'in de ilgisinin olduğu öğrenildi.