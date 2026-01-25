Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 25.01.2026 07:07
Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

Fenerbahçe'de kurmaylar, Manchester City forması giyen Omar Marmoush'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde diğer aday Fisnik Asllani için Hoffenheim'ın istediği bedel ortaya çıktı.

Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, orta saha ve kanat hamlelerinin ardından forvet takviyesine hız verdi.

Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

Youssef En-Nesyri'nin boşluğunu kapatmak isteyen sarı-lacivertli ekip, listesinde yer alan iki yeni futbolcu için temaslara başladı.

Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

Sarı-lacivertli yönetim, görüşmeleri eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

İLK SIRADA MARMOUSH

Listenin ilk sırasında Omar Marmoush bulunuyor.

Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

Fenerbahçe, Manchester City'de forması giyen Mısırlı santrforu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola'nın, 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

Ancak Avrupa'dan birçok takımın ilgisi bulunan Marmoush'un, transferi zor görünüyor. Fenerbahçe, bu transferde tüm şartlarını zorlayacak. Manchester City'nin, Wolverhampton'ı 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Marmoush, 6. dakikada perdeyi açtı. 45'te de yeni transfer Semenyo skoru belirledi. Marmoush, bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

DİĞER ADAY ASLLANI

Fenerbahçe'nin diğer adayı ise Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen Fisnik Asllani.

Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

1.91 cm'lik boyuyla hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Kosovalı 23 yaşındaki forvet için 30 milyon Euro talep ediliyor.

Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

Yüksek bonservise rağmen sarı-lacivertliler görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncuya Bayern Münih'in de ilgisinin olduğu öğrenildi.