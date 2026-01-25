Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası! Fisnik Asllani için dev talep

ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

Ancak Avrupa'dan birçok takımın ilgisi bulunan Marmoush'un, transferi zor görünüyor. Fenerbahçe, bu transferde tüm şartlarını zorlayacak. Manchester City'nin, Wolverhampton'ı 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Marmoush, 6. dakikada perdeyi açtı. 45'te de yeni transfer Semenyo skoru belirledi. Marmoush, bu sezon ikinci golünü kaydetti.