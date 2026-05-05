Fenerbahçe'den Romelu Lukaku çıkarması! İlk temas kuruldu

Serie A devi Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Romelu Lukaku için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Belçikalı santrforun transferi konusunda harekete geçti.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 08:57
Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.

Mevcut yönetimin, tüm başkan adayları ile görüştükten sonra Romelu Lukaku için çalışma başlattığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde, Romelu Lukaku transferi için plan netlik kazandı.

TEMAS KURULDU

Voetbalnieuws'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Napol'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku ile ilk teması kurduğu belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, Belçikalı santrfor için kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Romeu Lukaku'ya Napoli'de aldığı maaşın yüzde 50 fazlasını önereceği vurgulandı.

15 MİLYON EURO SUNULACAK

Fenerbahçe'nin Napoli'de 10 milyon 250 bin euro kazanan Romelu Lukaku'ya 15 milyon euronun üzerinde maaş önereceği vurgulandı.

Romelu Lukaku, bu sezon Napoli'de 7 maçta toplam 64 dakika sahada kaldı ve 1 gol sevinci yaşadı.

32 yaşındaki dev golcünün, Napoli ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

Romelu Lukaku'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Lierse altyapısında yetişen Romelu Lukaku daha sonra Anderlecht, West Bromwich Albion, Everton, Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma'da oynadı.

Belçika Milli Takımı'nda 124 kez süre alan Romelu Lukaku, rakip fileleri 89 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
