Fenerbahçe’den stoper çıkarması! Dev savunmacı transfer listesinde

Fenerbahçe'nin stoper transferinde rotasını İtalya'ya çevirdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli futbolcunun şartlarını araştırdığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 13.04.2026 20:00
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi.

Sarı-lacivertlilerin transferde rotasını İtalya'ya çevirdiği ve harekete geçtiği belirtildi.

Yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği vurgulandı.

LUCUMI İDDİASI

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Bologna forması giyen Jhon Lucumi ile ilgilendiği belirtildi.

Milan Skriniar'ın yanına fizik gücü yüksek bir stoper arayan sarı-lacivertlilerin, Kolombiyalı savunmacı için şartları araştırdığı öğrenildi.

Jhon Lucumi'nin transferinde oyuncunun tutumunun belirleyici olacağı ifade edildi.

ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

Jhon Lucumi için Barcelona, Inter, Bournemouth ve Sunderland'in devrede olduğu vurgulandı.

Kolombiyalı stoperin transferinde Galatasaray'ın da takipte olduğu belirtildi.

SAVUNMANIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Jhon Lucumi, bu sezon Bologna'da 38 maça çıktı ve 1 gol ile 1 asist üretti.

27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

2027'DE SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Jhon Lucumi'nin Bologna ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Deportivo Cali'de futbola başlayan Jhon Lucumi daha sonra Genk'te oynadı. Bologna, 2022-2023 sezonu başında Kolombiyalı stoper için 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.