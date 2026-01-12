Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’den transferde N’Golo Kante bombası!

Fenerbahçe’den transferde N’Golo Kante bombası!

Fenerbahçe'nin Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin transferde harekete geçtiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 20:50 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:51
Turkcell Süper Kupa'da şampiyon olan Fenerbahçe'de kurmaylar ara transfer döneminde kadrosuna takviyelerde bulunmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarında büyük bir yıldızın peşine düşüldüğü öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile ilgilendiği belirtildi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Sarı-lacivertlilerde kurmayların, Fransız orta sahanın menajeri ile görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

N'Golo Kante, bu sezon Al Ittihad'da 21 müsabakada forma şansı buldu. 34 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 1 gol attı.

N'Golo Kante'nin Al Ittihad ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

34 yaşındaki Fransız orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

35.8 MİLYON EUROYA İMZA

Suresnes altyapısında yetişen N'Golo Kante daha sonra Boulogne, Caen, Leicester City ve Chelsea'de oynadı.

Al Ittihad, N'Golo Kante'yi 2023-2024 sezonu başında bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladı.

N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nda 65 kez forma giydi. 34 yaşındaki orta saha, milli formayla 2 kez rakip fileleri havalandırdı.