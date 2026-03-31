Fenerbahçe’den transferde ters köşe! Şaşırtan forvet iddiası

Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Sarı-lacivertlilerin, kariyerini Yunanistan'da sürdüren tecrübeli golcü ile ilgilendiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 31.03.2026 17:25
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Forvet hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli santrforu radarına aldığı belirtildi.

LOREN MORON İDDİASI

Fotomaç'ın Yunanistan basınına dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe'nin Aris forması giyen Loren Moron ile ilgilendiği belirtildi.

İspanyol santrforun, Aris'ten ayrılmak istediği kaydedildi.

Loren Moron'un Suudi Arabistan, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen teklifleri reddettiği ifade edildi.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Loren Moron, bu sezon Aris'te 30 maçta forma şansı buldu ve 8 gol ile 1 asist üretti.

32 yaşındaki santrforun, Yunanistan temsilcisi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Loren Moron'un güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

UZUN SÜRE İSPANYA'DA OYNADI

Marbella'da profesyonel olan Loren Moron daha sonra Real Betis, Espanyol ve Las Palmas'ta forma giydi.