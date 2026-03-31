Fenerbahçe’den transferde ters köşe! Şaşırtan forvet iddiası

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Forvet hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli santrforu radarına aldığı belirtildi. LOREN MORON İDDİASI Fotomaç'ın Yunanistan basınına dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe'nin Aris forması giyen Loren Moron ile ilgilendiği belirtildi. İspanyol santrforun, Aris'ten ayrılmak istediği kaydedildi. Loren Moron'un Suudi Arabistan, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen teklifleri reddettiği ifade edildi. 9 GOLE KATKI SAĞLADI Loren Moron, bu sezon Aris'te 30 maçta forma şansı buldu ve 8 gol ile 1 asist üretti. 32 yaşındaki santrforun, Yunanistan temsilcisi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Loren Moron'un güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. UZUN SÜRE İSPANYA'DA OYNADI Marbella'da profesyonel olan Loren Moron daha sonra Real Betis, Espanyol ve Las Palmas'ta forma giydi.