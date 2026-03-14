Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası! Transfer sürprizi

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Atletico Madrid'in Fenerbahçeli savunmacı ile ilgilendiği belirtildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 14.03.2026 20:12 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 20:13
Domenico Tedesco ile devam kararı alan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Kadro planlaması konusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin yıldızına talip çıktığı öne sürüldü.

Atletico Madrid'in Fenerbahçeli yıldıza kanca attığı ifade edildi.

ARCHIE BROWN İDDİASI

Nicolo Schira'nın haberine göre; Atletico Madrid'in Fenerbahçe'den Archie Brown ile ilgilendiği belirtildi.

Atletico Madrid'in Archie Brown'ın durumunu takip ettiği aktarıldı.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Archie Brown, bu sezon Fenerbahçe'de 30 maça çıktı. İngiliz sol bek, bu süreçte 4 gol ve 6 asist üretti.

23 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

Archie Brown'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

8 MİLYON EUROYA GELDİ

Derby altyapısında yetişen Archie Brown daha sonra Lausanne ve Gent'te oynadı. Fenerbahçe, Archie Brown için sezon başında 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Archie Brown'ın bir sonraki satışından Gent yüzde 10 pay alacak.