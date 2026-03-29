Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! Canlı izlendi

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başlarken, takımdaki mevcut futbolcularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımın tecrübeli oyuncusunun, Avrupa devinin radarında olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcu için talep ettiği bonservis bedelinin netlik kazandığı kaydedildi. İSMAİL YÜKSEK'E JUVENTUS KANCASI Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'e Juventus'un talip olduğu belirtildi. 27 yaşındaki orta sahanın, Juventus'un izleme komitesi tarafından takip edildiği ve olumlu rapor verildiği kaydedildi. İsmail Yüksek transferi ile ilgili kararı Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin vereceği aktarıldı. F.BAHÇE BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'in transferine 25 milyon eurodan aşağı bir rakama izin vermesinin beklenmediği belirtildi. İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe'de 41 maça çıktı ve 2 gol ile 2 asist üretti. 27 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 30 KEZ MİLLİ OLDU 27 yaşındaki İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nda 30 maçta süre aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.