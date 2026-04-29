Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve seçim kararı alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldıza Avrupa devinin talip olduğu öne sürüldü. 23 yaşındaki oyuncuya başka taliplerin de olduğu aktarıldı. DORGELES NENE'YE KANCA A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene'ye 3 kulübün talip olduğu belirtildi. Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un da 23 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği aktarıldı. Dorgeles Nene için Borussia Dortmund'un Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdiği vurgulandı. İSTENEN BONSERVİS Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusu için istediği bonservisin belli olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin, Dorgeles Nene'nin satışında en az 25 milyon euro talep ettiği belirtildi. 21 GOLE KATKI SAĞLADI Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe'de 39 maçta forma şansı buldu. Malili kanat oyuncusu, bu süreçte 11 gol ile 10 asist üretti. Dorgeles Nene'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. 18 MİLYON EUROYA İMZA ATTI Guidars altyapısında yetişen Dorgeles Nene daha sonra RB Salzburg'a transfer oldu. Liefering, SV Ried ve Westerlo'da kiralık olarak oynayan Dorgeles Nene için Fenerbahçe sezon başında 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Mali Milli Takımı'nda 32 kez süre alan Dorgeles Nene, rakip fileleri 9 kez havalandırdı.