Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

18 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Guidars altyapısında yetişen Dorgeles Nene daha sonra RB Salzburg'a transfer oldu. Liefering, SV Ried ve Westerlo'da kiralık olarak oynayan Dorgeles Nene için Fenerbahçe sezon başında 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.