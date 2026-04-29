Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

Fenerbahçe forması giyen genç futbolcuya Avrupa devinin talip olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin talep ettiği bonservis bedeli netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 29.04.2026 18:21
Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve seçim kararı alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldıza Avrupa devinin talip olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

23 yaşındaki oyuncuya başka taliplerin de olduğu aktarıldı.

Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

DORGELES NENE'YE KANCA

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene'ye 3 kulübün talip olduğu belirtildi.

Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un da 23 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

Dorgeles Nene için Borussia Dortmund'un Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdiği vurgulandı.

Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

İSTENEN BONSERVİS

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusu için istediği bonservisin belli olduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

Sarı-lacivertlilerin, Dorgeles Nene'nin satışında en az 25 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

21 GOLE KATKI SAĞLADI

Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe'de 39 maçta forma şansı buldu. Malili kanat oyuncusu, bu süreçte 11 gol ile 10 asist üretti.

Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

Dorgeles Nene'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

18 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Guidars altyapısında yetişen Dorgeles Nene daha sonra RB Salzburg'a transfer oldu. Liefering, SV Ried ve Westerlo'da kiralık olarak oynayan Dorgeles Nene için Fenerbahçe sezon başında 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip! İstenen bonservis belli oldu

Mali Milli Takımı'nda 32 kez süre alan Dorgeles Nene, rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
