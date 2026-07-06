Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. HAZIRLIKLAR AVUSTURYA'DA DEVAM EDECEK Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya gitti. Dün öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Avusturya'ya hareket eden sarı-lacivertliler, 2 saat 15 dakika süren hava yolculuğunun ardından Linz Havalimanı'ndan kara yoluyla Windischgarsten'da kamp yapacağı otele geçti. İKİ İSİM GÖTÜRÜLMEDİ Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Vedat Muriqi ile Amara Diouf, Avusturya'ya götürülmedi. DIEGO CARLOS DÖNDÜ Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı stoperi Diego Carlos, Avusturya kampının kafilesine dahil oldu. Planlanan sağlık kontrollerini tamamlayan tecrübeli savunmacı, takımla birlikte çalışmalara başladı. İSMAİL KARTAL'IN KARARI Teknik direktör İsmail Kartal'ın kamp sürecinde Diego Carlos'u yakından gözlemleyerek performansını değerlendireceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, oyuncunun fiziksel durumu ve takıma sağlayacağı katkıyla ilgili son kararını kamp döneminde vereceği belirtildi. İTALYA'YA GİTMEK İSTİYOR Kariyerine İtalya'da devam etmek istediği öğrenilen Carlos'un, F.Bahçe ile Como arasındaki temaslara göre yol haritasını çizmesi bekleniyor. Geçen sezonu İtalyan ekibi Como'da kiralık geçiren Carlos'un güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Brezilyalı futbolcunun sarı-lacivertli takımla mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Como formasını 31 kez giyen 33 yaşındaki stoper, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe, Diego Carlos'u 2025 yılının kış transfer döneminde 11.4 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Aston Villa'dan transfer etmişti.