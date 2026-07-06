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Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-lacivertli takımdan İtalya'ya transfer olmak isteyen tecrübeli futbolcu için karar verildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 06.07.2026 08:43 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 09:20
Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

HAZIRLIKLAR AVUSTURYA'DA DEVAM EDECEK

Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

Dün öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Avusturya'ya hareket eden sarı-lacivertliler, 2 saat 15 dakika süren hava yolculuğunun ardından Linz Havalimanı'ndan kara yoluyla Windischgarsten'da kamp yapacağı otele geçti.

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Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

İKİ İSİM GÖTÜRÜLMEDİ

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Vedat Muriqi ile Amara Diouf, Avusturya'ya götürülmedi.

Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

DIEGO CARLOS DÖNDÜ

Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı stoperi Diego Carlos, Avusturya kampının kafilesine dahil oldu.

Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

Planlanan sağlık kontrollerini tamamlayan tecrübeli savunmacı, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

İSMAİL KARTAL'IN KARARI

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kamp sürecinde Diego Carlos'u yakından gözlemleyerek performansını değerlendireceği öğrenildi.

Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

Deneyimli teknik adamın, oyuncunun fiziksel durumu ve takıma sağlayacağı katkıyla ilgili son kararını kamp döneminde vereceği belirtildi.

Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

İTALYA'YA GİTMEK İSTİYOR

Kariyerine İtalya'da devam etmek istediği öğrenilen Carlos'un, F.Bahçe ile Como arasındaki temaslara göre yol haritasını çizmesi bekleniyor.

Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

Geçen sezonu İtalyan ekibi Como'da kiralık geçiren Carlos'un güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

Brezilyalı futbolcunun sarı-lacivertli takımla mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

Como formasını 31 kez giyen 33 yaşındaki stoper, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

Fenerbahçe, Diego Carlos'u 2025 yılının kış transfer döneminde 11.4 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Aston Villa'dan transfer etmişti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İTALYA #FENERBAHÇE