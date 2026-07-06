Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

Fenerbahçeli yıldızın aklı İtalya’da! Ayrılığı kafasına koydu...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-lacivertli takımdan İtalya'ya transfer olmak isteyen tecrübeli futbolcu için karar verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2026 08:43 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 09:20