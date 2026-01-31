Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalini duyurdular! Nottingham Forest ile eşleşmişti...

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalini duyurdular! Nottingham Forest ile eşleşmişti...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turunda Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımıyla eşleşti. Football Meets Data sitesi, turnuvadaki 24 takımın şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Fenerbahçe'nin de yüzdesi belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.01.2026 15:10 Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:23
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Fenerbahçe, play-off turunda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile eşleşti.

Çift maçlı eleme sisteminin uygulanacağı play-off turunda ilk maç 19 Şubat Perşembe günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Sarı-lacivertliler, İngiltere temsilcisi ile rövanş maçını ise 26 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Kanarya, bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda Real Betis veya Midtjylland ile eşleşecek.

Eşleşmeler sonrası veri sitesi Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlar için belirlediği şampiyonluk ihtimallerini paylaştı.

İŞTE O İHTİMALLER…

1- Aston Villa: Yüzde 38
2- Roma: Yüzde 12

3- Porto: Yüzde 10

4- Lyon: Yüzde 8

5- Real Betis: Yüzde 5

6- Nottingham Forest: Yüzde 5

7 - Stuttgart: Yüzde 4

8- Freiburg: Yüzde 4

9- Braga: Yüzde 3

10- Midtjylland: Yüzde 2

11- Celta Vigo: Yüzde 2

12- Bologna: Yüzde 2

13- Lille: Yüzde 2

14- Fenerbahçe: Yüzde 1

15- PAOK: Yüzde 0,4

16 - Genk: Yüzde 0,4

17- Viktoria Plzen: Yüzde 0,2

18- Ferencvaros: Yüzde 0,1

19- Panathinaikos: Yüzde 0,1

20- Kızılyıldız: Yüzde 0,1

21- Dinamo Zagreb: Yüzde 0,1