Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalini duyurdular! Nottingham Forest ile eşleşmişti...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turunda Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımıyla eşleşti. Football Meets Data sitesi, turnuvadaki 24 takımın şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Fenerbahçe'nin de yüzdesi belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:23