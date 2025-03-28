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Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor! Yıldızlar topluluğunu çalıştıracak...
Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor! Yıldızlar topluluğunu çalıştıracak...
2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile geçen sezon şampiyonluğa ulaşan 70 yaşındaki tecrübeli hoca için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte Jorge Jesus'un görüşme yaptığı o takım...
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 14:10