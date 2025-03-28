Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor! Yıldızlar topluluğunu çalıştıracak...

Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor! Yıldızlar topluluğunu çalıştıracak...

2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile geçen sezon şampiyonluğa ulaşan 70 yaşındaki tecrübeli hoca için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte Jorge Jesus'un görüşme yaptığı o takım...

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Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 14:10
Fenerbahçe’nin eski hocası Jorge Jesus’un yeni adresi belli oluyor! Yıldızlar topluluğunu çalıştıracak...

2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un yeni takımını duyurdular. Jesus, yıldızlar topluluğunu çalıştıracak. İşte gündeme gelen bomba iddia...

Fenerbahçe’nin eski hocası Jorge Jesus’un yeni adresi belli oluyor! Yıldızlar topluluğunu çalıştıracak...

Fenerbahçe'ye oynattığı futbolla dönem dönem eleştirilen Jorge Jesus, 2022-23 sezonunu ikinci sırada tamamlamış ve o sezon Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Fenerbahçe’nin eski hocası Jorge Jesus’un yeni adresi belli oluyor! Yıldızlar topluluğunu çalıştıracak...

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMIŞTI

Fenerbahçe'yi bir sezon çalıştırdıktan sonra 2023 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başına geçen 70 yaşındaki deneyimli teknik adam burada şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe’nin eski hocası Jorge Jesus’un yeni adresi belli oluyor! Yıldızlar topluluğunu çalıştıracak...

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Al-Hilal, geçtiğimiz sene Suudi Arabistan Ligi'nde namağlup bir şekilde şampiyon olmuştu.

Fenerbahçe’nin eski hocası Jorge Jesus’un yeni adresi belli oluyor! Yıldızlar topluluğunu çalıştıracak...

'Kupa Canavarı' olarak adlandırılan Jorge Jesus'un Al-Hilal sonrası başka bir takımı çalıştıracağı iddia edildi.