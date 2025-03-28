Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor! Yıldızlar topluluğunu çalıştıracak...

Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor! Yıldızlar topluluğunu çalıştıracak...

2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile geçen sezon şampiyonluğa ulaşan 70 yaşındaki tecrübeli hoca için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte Jorge Jesus'un görüşme yaptığı o takım...