Fenerbahçe’nin kapısından dönmüştü! Avrupa devi harekete geçti

Youssef En Nesyri ve Jhon Duran ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ara transfer döneminde çok sayıda golcüyü radarına almıştı. Yabancı sınırı nedeniyle sadece Sidiki Cherif'i forvet hattına dahil edebilen Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Darwin Nunez'in Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. NEWCASTLE UNITED'LA GÖRÜŞÜYORDU Al Hilal'in Karim Benzema transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Darwin Nunez'in Newcastle United ile görüştüğü kaydedilmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea'nin Darwin Nunez transferinde Newcastle United'a rakip olduğu aktarıldı. 14 GOLE KATKI SAĞLADI Darwin Nunez, bu sezon Al Hilal'de 24 maça çıktı. Uruguaylı santrfor, bu süreçte 9 gol ile 5 asist üretti. 26 yaşındaki santrforun Al Hlal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Darwin Nunez'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. DEV BONSERVİSLER ÖDENDİ Penarol'de futbola başlayan Darwin Nunez daha sonra Almeria, Benfica ve Liverpool'da oynadı. Uruguaylı santrfor için kariyeri boyunca toplam 184 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi.