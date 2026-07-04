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Fenerbahçe’nin milli yıldızına Avrupa kancası! Peşindeki kulüpler belli oldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusuna talip çıktığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, Avrupa'dan kulüplerin yakın takibinde olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 04.07.2026 17:07 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 17:08
Fenerbahçe’nin milli yıldızına Avrupa kancası! Peşindeki kulüpler belli oldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yanı sıra gözler takımdaki isimlere çevrildi.

Fenerbahçe’nin milli yıldızına Avrupa kancası! Peşindeki kulüpler belli oldu

Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Nathan Ake ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin milli yıldızına Avrupa kancası! Peşindeki kulüpler belli oldu

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızına, Avrupa'dan ilgi gösterildiği belirtildi.

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Fenerbahçe’nin milli yıldızına Avrupa kancası! Peşindeki kulüpler belli oldu

İSMAİL YÜKSEK'E İLGİ

Takvim'in haberine göre; Nottingham Forest ve Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek'i transfer etmek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe’nin milli yıldızına Avrupa kancası! Peşindeki kulüpler belli oldu

Nottingham Forest ve Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek'in performansını yakından takip ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe’nin milli yıldızına Avrupa kancası! Peşindeki kulüpler belli oldu

İki kulübün, şartların oluşması halinde İsmail Yüksek için resmi girişimlerde bulunabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin milli yıldızına Avrupa kancası! Peşindeki kulüpler belli oldu

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’nin milli yıldızına Avrupa kancası! Peşindeki kulüpler belli oldu

27 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’nin milli yıldızına Avrupa kancası! Peşindeki kulüpler belli oldu

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in transferi için 2020-2021 sezonu başında Gölcükspor'a 500 bin TL bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe’nin milli yıldızına Avrupa kancası! Peşindeki kulüpler belli oldu

İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nda 34 maçta süre aldı ve 1 gol attı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #İSMAİL YÜKSEK