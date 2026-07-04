Fenerbahçe’nin milli yıldızına Avrupa kancası! Peşindeki kulüpler belli oldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yanı sıra gözler takımdaki isimlere çevrildi. Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Nathan Ake ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızına, Avrupa'dan ilgi gösterildiği belirtildi. İSMAİL YÜKSEK'E İLGİ Takvim'in haberine göre; Nottingham Forest ve Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek'i transfer etmek istediği kaydedildi. Nottingham Forest ve Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek'in performansını yakından takip ettiği aktarıldı. İki kulübün, şartların oluşması halinde İsmail Yüksek için resmi girişimlerde bulunabileceği öğrenildi. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 27 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in transferi için 2020-2021 sezonu başında Gölcükspor'a 500 bin TL bonservis bedeli ödemişti. İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nda 34 maçta süre aldı ve 1 gol attı.