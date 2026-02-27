Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere'de ses getirdi! "Zar zor tur atladı"

"ZOR ZOR DA OLSA TURU GEÇTİLER"

INDEPENDENT: Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin hem saha içinde hem de saha dışında yarattığı gerilim dolu anları atlatarak Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Forest'ın performansı sönüktü; zar zor da olsa turu geçtiler.