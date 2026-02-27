Trend
Galeri
Trend Spor
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere'de ses getirdi! "Zar zor tur atladı"
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere'de ses getirdi! "Zar zor tur atladı"
UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ı yenmesine karşın, elenen taraf oldu. Sarı-lacivertlilerin dezavantajlı skordan geri dönüş çabası ise İngiliz basınında geniş yankı buldu. İşte maça dair atılan başlıklar...
Giriş Tarihi: 27.02.2026 10:01