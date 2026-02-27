Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere'de ses getirdi! "Zar zor tur atladı"

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere'de ses getirdi! "Zar zor tur atladı"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ı yenmesine karşın, elenen taraf oldu. Sarı-lacivertlilerin dezavantajlı skordan geri dönüş çabası ise İngiliz basınında geniş yankı buldu. İşte maça dair atılan başlıklar...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 27.02.2026 10:01
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere’de ses getirdi! Zar zor tur atladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere’de ses getirdi! Zar zor tur atladı

İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, toplamda 4-2'lik skorla Avrupa defterini kapatan taraf oldu. Öte yandan dezavantajlı skordan geri dönmeye çalışan Fenerbahçe'nin çabası İngiliz basınında da geniş yer buldu.

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere’de ses getirdi! Zar zor tur atladı

"F.BAHÇE'Yİ ZORLAYAMADILAR"

NOTTINGHAM POST: Vitor Pereira'nın takımı, geçen hafta İstanbul'da sergiledikleri muhteşem performansla play-off'un ikinci ayağına 3-0'lık bir avantajla çıktı ve bu sayede turu geçti.

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere’de ses getirdi! Zar zor tur atladı

Ryan Yates'in feci şekilde yerinden çıkmış parmağı Forest'ı durduramadı ama Fenerbahçe'yi gerçek manada zorlayamadılar.

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere’de ses getirdi! Zar zor tur atladı

DAILY MAIL: Avrupa Ligi son 16 turuna zar zor yükselmiş olabilirler ancak Pereira'nın teknik direktörlük görevindeki üçüncü maçında Forest, hiç de ikna edici bir performans sergileyemedi. Devre arasında taraftarlar tarafından yuhalandı.

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere’de ses getirdi! Zar zor tur atladı

TNT SPORTS: Nottingham Forest, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükselmeyi başardı ve zorlu bir maçı atlattı. Vitor Pereira, Pazar Brighton ile oynanacak Premier Lig karşılaşmasını göz önünde bulundurarak rotasyon yaptı.

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere’de ses getirdi! Zar zor tur atladı

"RAHATSIZ EDİCİ DENEYİME RAĞMEN"

TELEGRAPH: Forest, Fenerbahçe korkusunu atlatarak Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Bu rahatsız edici deneyime rağmen, kulübün sahibi Yunan milyarder Marinakis'in kupayı kazanma hayali hala canlı.

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere’de ses getirdi! Zar zor tur atladı

THE GUARDIAN: Hudson-Odoi, Fenerbahçe karşısında yaşanan zorluğa rağmen Nottingham Forest'ı son 16'ya taşıdı. Kerem Aktürkoğlu, takımının umutlarını yeşerten iki gol atsa da, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'taki Avrupa Ligi finali umutları sona erdi.

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere’de ses getirdi! Zar zor tur atladı

"ZOR ZOR DA OLSA TURU GEÇTİLER"

INDEPENDENT: Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin hem saha içinde hem de saha dışında yarattığı gerilim dolu anları atlatarak Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Forest'ın performansı sönüktü; zar zor da olsa turu geçtiler.

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı performansı İngiltere’de ses getirdi! Zar zor tur atladı

BBC: Gergin geçen maçta Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi kıl payı geçerek Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Vitor Pereira'nın takımı dağınık ve tereddütlü bir performans sergilemesine rağmen tur atladı.