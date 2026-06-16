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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...

Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlana Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak. Sarı-lacivertlilerin, Devler Ligi'nde olası rakipleri de belli oldu. İşte olası ihtimaller ve kura çekimi tarihi...

Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:42 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 13:44
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...

2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunu ikinci basamakta noktalayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...

2. TURDA SERİ BAŞI

2. Ön En Eleme Turu'nda seri başı olacak Kanarya'nın muhtemel iki rakibi de belli oldu.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...

İKİ İHTİMAL MASADA

Sarı-lacivertliler, İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Gornik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek.

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki ilk maçına 21-22 Temmuz'da rövanşa ise 28-29 Temmuz'da çıkacak.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...

3. ÖN ELEME TURU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na yükselmesi halinde Union Saint Gilloise, Sparta Prag, NEC Nijmegen ya da (Sturm Graz / Hearts ( Gornik Zabrze) ile eşleşecek.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk maçına 4-5 Ağustos'ta rövanşa ise 11 Ağustos'ta çıkacak.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...

Bu elemenin de geçilmesi halinde ise play-off turuna yükselecek 3 takımdan biriyle eşleşecek. Yukarıdaki takımlara ek olarak Lyon, Bodo Glimt ve Olympiakos'tan biri de Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi olabilir.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçları 18-19 Ağustos ile 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda ederse, yoluna doğrudan UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...

2. ÖN ELEME TURU

Kura Tarihi: 17 Haziran

Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...

3. ÖN ELEME TURU

Kura Tarihi: 20 Haziran

Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...

PLAY-OFF TURU

Kura Tarihi: 3 Ağustos

Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ