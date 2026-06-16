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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu! İşte olası senaryolar...
Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlana Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak. Sarı-lacivertlilerin, Devler Ligi'nde olası rakipleri de belli oldu. İşte olası ihtimaller ve kura çekimi tarihi...
Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:42
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 13:44