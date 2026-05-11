Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte olası senaryolar...

Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe'de hedef yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak. 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan sarı-lacivertlileri zorlu rakipler bekliyor. İşte Fenerbahçe'nin olası Devler Ligi yolu...

Giriş Tarihi: 11.05.2026 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 16:34
Trendyol Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Fenerbahçe'nin ligi ikinci basamakta bitireceği kesinleşti. Böylelikle sarı-lacivertliler, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde yer alacak.

Devler Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe'nin olası rakipleri de netleşmeye başladı.

2. TURDA SERİ BAŞI

2. Ön En Eleme Turu'nda seri başı olacak Kanarya'nın rakibi, Yunanistan'dan PAOK ya da Olympiakos, Avusturya'dan LASK Linz veya Sturm Graz, İskoçya'dan ise Hearts veya Celtic olacak.

2. Ön Eleme Turu'na Polonya'da Jagiellonia, Rakow, Gornik Zabrze, Katowice, Zaglebie takımlarından birisi daha eklenecek.

3. ÖN ELEME TURU

3. Ön Eleme Turu'nda, bu takımların arasında Fransa Ligue 1'i dördüncü sırada bitiren ekip de eklenecek. Bitime 1 hafta Lille, Lyon ve Rennes arasında kıyasıya rekabet sürüyor.

Hollanda Ligi'ni 3. basamakta bitiren takım da Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alacak. Twente son hafta öncesinde NEC Nijmegen'in 2 puan önünde bulunuyor.

BENFICA YA DA SPORTING

Portekiz Ligi'nde ikincilik yarışı veren Sporting ile Benfica'dan biri de Kanarya'nın olası rakipleri arasında yer alacak.

Belçika'da ise Union Saint Gilloise ile Club arasındaki yarışta 2. sırada kalan muhtemel rakipler arasına girecek.

ÇEKYA'DAN SPARTA PRAG GELDİ

Fenerbahçe'nin son muhtemel rakibi ise Çekya Ligi'ni ikinci sırada bitiren Sparta Prag oldu.

Fenerbahçe, 2 ve 3. Ön Eleme Turlarını geçerse play-off etabından devam edecek. play-off turunda ise lig yolundan gelecek 6 takım olacak.

2. ÖN ELEME TURU

Kura Tarihi: 17 Haziran

Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz

3. ÖN ELEME TURU

Kura Tarihi: 20 Haziran

Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos

PLAY-OFF TURU

Kura Tarihi: 3 Ağustos

Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
